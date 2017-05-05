日期:4月23日，由動美體育主辦，安踏體育、興業銀行、三利毛巾、M超足球聯賽和脈動特別支持的第三屆高校聯盟杯足球賽華南賽區的抽籤儀式在廣州市成功舉辦。來自華南賽區包括廣東省在內的160餘所高校報名參賽，經過三輪篩選，華南師範大學、華南農業大學、暨南大學等16所高校的代表隊進入最終的決賽圈。來自華南師範大學等16所高校的96名隊長、領隊、足協主席以及68名志願者參與了本次抽籤儀式。

抽籤結果：

A組：暨南大學、中山大學南方學院、廣州中醫藥大學、廣東白雲學院

B組：北京師範大學珠海分校、廣東技術師範學院天河學院、華南理工大學廣州學院、廣州商學院

C組：廣州醫科大學、南方醫科大學、華南師範大學、華南農業大學

D組：廣東工業大學、廣州大學、仲愷農業工程學院、華南農業大學珠江學院

興業銀行廣州分行副行長戴敘賢為本次活動致辭，鼓勵中國青少年足球事業的發展，並預祝各球隊能夠發揚足球精神賽出好成績。動美體育創始人兼CEO姚輝坤先生對賽事進行了詳盡的介紹，介紹過程姚輝坤先生聲情並茂、侃侃而談，回憶起高校聯盟杯足球賽三屆賽事的點點滴滴，如數家珍。

高校聯盟杯足球賽由姚輝坤等喜歡足球的三名北京大學畢業生聯合發起，旨在推動校園足球的發展，增進各高校足球愛好者之間的互動交流，被參賽師生譽為「大學生世界杯」。

2015年，第一屆高校聯盟杯吸引了包括北京大學、清華大學等32所北京高校積極參賽，華北電力大學最終問鼎群雄。

2016年，第二屆高校聯盟杯覆蓋北京、江蘇、湖北、陝西和四川五大賽區，北京大學、清華大學、南京大學、武漢大學、四川大學和西安交通大學等278所知名本科院校參與，最終北京語言大學、南京工業大學、中南民族大學、西安文理學院和電子科技大學分別脫穎而出，賽區封王。

2017年，第三屆高校聯盟杯足球賽得到了安踏體育、興業銀行、三利毛巾、M超足球聯賽和脈動的強力支持。本年度賽事覆蓋華北、東北、華東、華中、華南、西南和西北七大賽區，屆時1000餘所高校積极參與，將為數以千萬計的高校師生和億萬足球愛好者奉獻屬於足球的饕餮盛宴。

據悉，2017第三屆高校聯盟杯足球賽華南賽區第1輪比賽將於5月6日打響，小組賽共持續3輪。小組賽結束后將是對抗更加激烈的淘汰賽，決賽將於6月17日舉行。