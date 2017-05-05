日期:4月23日，由動美體育主辦，安踏體育、三利毛巾、興業銀行和M超足球聯賽特別支持的2017第三屆高校聯盟杯足球賽東北賽區抽籤儀式在興業銀行長春分行成功舉辦。來自東北三省的78所本科院校報名參賽，經過篩選，吉林大學、東北師範大學、吉林農業大學等高校的16支球隊進入最終的決賽圈。

抽籤結果

A組：長春光華學院、吉林工程技術師範學院、長春理工大學光電信息學院、長春工業大學人文信息學院

B組：長春中醫藥大學、長春財經學院、長春工業大學、吉林建築大學

C組：吉林警察學院、吉林大學、長春大學、長春師範大學

D組：東北師範大學人文學院、吉林大學FC、東北師範大學、吉林農業大學

來自吉林大學等16支球隊的73名隊長、領隊、足協主席以及56名志願者參與了本次抽籤儀式。動美體育常務副總裁馮興濤先生主持了抽籤環節。

高校聯盟杯足球賽由姚輝坤等喜歡足球的三名北京大學畢業生聯合發起，旨在推動校園足球的發展，增進各高校足球愛好者之間的互動交流，被參賽師生譽為「大學生世界杯」。

2015年，第一屆高校聯盟杯吸引了包括北京大學、清華大學等32所北京高校積極參賽，華北電力大學最終問鼎群雄。

2016年，第二屆高校聯盟杯覆蓋北京、江蘇、湖北、陝西和四川五大賽區，北京大學、清華大學、南京大學、武漢大學、四川大學和西安交通大學等278所知名本科院校參與，最終北京語言大學、南京工業大學、中南民族大學、西安文理學院和電子科技大學分別脫穎而出，賽區封王。

2017年，第三屆高校聯盟杯足球賽得到了安踏體育、三利毛巾、興業銀行和M超足球聯賽的強力支持。本年度賽事覆蓋華北、東北、華東、華中、華南、西南和西北七大賽區，屆時1000余所高校積极參與，將為數以千萬計的高校師生和億萬足球愛好者奉獻屬於足球的饕餮盛宴。

據悉，2017第三屆高校聯盟杯足球賽東北賽區第1輪比賽將於5月6日打響，小組賽共持續3輪。小組賽結束后將是對抗更加激烈的淘汰賽，決賽將於6月17日舉行。