日期:4月23日，由動美體育主辦，安踏體育、三利毛巾、興業銀行和M超足球聯賽特別支持的2017第三屆高校聯盟杯足球賽西北賽區小組賽階段正式結束，十六支參賽球隊經過三周的角逐最終誕生了八強，西安交通大學、西北工業大學、西安電子科技大學和西安建築科技大學華清學院等等傳統名校紛紛殺入八強，另外八強中也不乏西安理工大學高科學院和西安翻譯學院這樣的新貴。小組賽階段共32場比賽，打入137球，場均4.28球可見西北賽區火力十足。據悉西北賽區1/4淘汰賽將於5月7日打響！A組中西北工業大學憑藉突出的傳接球和射門能力在前兩輪比賽結束后便提前鎖定了一個八強名額。而西安思源學院由於其雙線作戰，遺憾出局。西安理工大學高科學院在最後一輪不戰而勝，以小組第二的成績晉級八強。西安美術學院雖三場小組賽未嘗勝績，但他們百折不撓、不卑不亢的頑強精神得到了所有參賽球隊的一致認可。

B組中西安交通大學留學生作為傳統勁旅以三戰全勝，打進20球的傲人戰績挺進1/4決賽。而西安翻譯學院與西安理工大學在小組賽最後一輪展開生死之爭，為我們奉獻了一場經典足球戰役。最終雙方2：2握手言和，西安翻譯學院以凈勝球的優勢成功突圍。延安大學西安創新學院則由於經驗不足，三戰皆負，提前結束了本屆比賽的征程。

C組可謂本賽區的死亡之組，除了西安電子科技大學留學生提前晉級以外 ，在最後一輪比賽中其餘三支球隊均保留晉級希望，競爭尤為激烈。最終西安電子科技大學留學生勢如破竹，三戰全勝強勢出線。西安建築科技大學華清學院獲得小組第二，西安航空學院與陝西學前師範學院遺憾出局。

D組的比賽則早早失去了懸念，西安財經學院行知學院與西安電子科技大學小組賽前兩輪均以兩戰全勝的戰績提前出線，最後一輪頭名之爭，以西安財經學院行知學院大獲全勝而告終。西安交通工程學院與西北大學現代學院雙雙落馬，無緣1/4決賽的較量。

此外，本次西北賽區由來自西安體育學院的國家一級裁判員陳迪帶領的的優秀裁判員團隊同樣表現出色，配合組委會順利完成了小組賽吹罰任務。來自西安各大高校的志願者團隊同樣在賽事中認真負責，近五十名志願者分為5個小組，分工明確，工作期間任勞任怨，與工作人員相處融洽，得到了組委會與各球隊的一致認可。提到八強淘汰賽，志願者們紛紛表示「對淘汰賽非常期待，小哥哥們好帥，在賽事工作中學到了好多足球知識，也提高了實踐能力。之後的比賽也會繼續努力，為本屆賽事奉獻自己的一份力量！」 動美體育作為賽事主辦方付出了諸多的艱辛和努力，西北賽區負責人李博運籌帷幄，保證了西北賽區小組賽的圓滿結束，李博表示：「希望接下來的比賽一切順利！」

2017年第三屆高校聯盟杯足球賽覆蓋華北、東北、華東、華中、華南、西南和西北七大賽區，1000余所高校積极參與，賽事得到了安踏體育的大力支持，為所有參賽球員、志願者、工作人員提供服裝，安踏致力於推動中國青少年足球長期健康的發展，為中國足球振興提供大力的支持。