日期:4月23日，由動美體育主辦，安踏體育、三利毛巾、興業銀行和M超足球聯賽特別支持的2017第三屆高校聯盟杯足球賽西南賽區小組賽階段正式結束，十六支參賽球隊經過三周的角逐最終誕生了八強，四川大學、電子科技大學、西南交通大學、四川師範大學等傳統名校紛紛殺入八強，另外八強中也不乏成都東軟學院和四川大學錦城學院以及電子科技大學成都學院這樣的新貴。小組賽階段共32場比賽，打入106球，場均4.06球令觀眾大飽眼福。

其中來自四川師範大學獅子山校區的獅子山下隊3場比賽進21球失0球更是火力全開狂攬大批粉絲，球隊的李浩迪和李明粟同進6球暫時佔據著射手榜的頭名位置。24場小組賽僅出現2張紅牌，球員們公平競賽的精神值得鼓勵，而來自足協的裁判員岳竹峰所帶領的裁判團隊執法水平高、嚴格公正的吹罰標準更是得到了好評。

B組可謂是本屆賽事的死亡之組，衛冕冠軍電子科技大學和傳統強隊成都工業學院以及崛起的新軍四川大學錦城學院同處該組，首戰電子科技大學就遭遇了四川大學錦城學院的頑強抵抗，並險些被逆轉絕殺，最終雙方1：1握手言和。

而在最後一場出線生死戰中，四川大學錦城學院和成都工業學院的勝者將晉級八強，最終四川大學錦城學院頂住壓力，4：0橫掃成都工業學院從死亡之組昂首晉級。C組的四川電影電視學院第三次參加高校聯盟杯足球賽，而他們也一步一個腳印，不斷地進步，在小組賽首輪0：4落後的情況下奮起直追，險些上演逆轉好戲，而他們的拼搏精神也吸引了大批球迷。

比賽的主要場地聚集在四川成都的大學，而地處新都區、龍泉驛區、以及雙流的球隊均是遠道而來，但是每支球隊都能按照組委會規定的時間提前一小時到達比賽場地並進行檢錄熱身，展現了各支參賽球隊的良好紀律性。

而一屆成功的比賽必然離不開志願者的辛勤勞作，場務組志願者烈日下堅守崗位，醫療組志願者賽前為球員打肌肉貼、繃帶，賽後為球員做簡單的恢復理療，大大降低了球員受傷的幾率。技術組和宣傳組的志願者為賽事的數據統計和精彩瞬間也做出了不可磨滅的貢獻。

2017年第三屆高校聯盟杯足球賽覆蓋華北、東北、華東、華中、華南、西南和西北七大賽區，1000余所高校積极參與，賽事得到了安踏體育的大力支持，為所有參賽球員、志願者、工作人員提供服裝，安踏致力於推動中國青少年足球長期健康的發展，為中國足球振興提供大力的支持。

據悉，2017第三屆高校聯盟杯足球賽西南賽區淘汰賽的比賽將於5月6日重燃戰火，具體對陣為西南交通大學VS四川大學錦城學院，四川師範大學獅子山下VS四川大學，電子科技大學VS四川師範大學，電子科技大學成都學院VS成都東軟學院，讓我們一起期待西南賽區冠軍的誕生！