項俊波涉貪 陸國務院免保監會主席職務中央社 (2017-05-05 13:32)
（中央社台北5日電）因為涉嫌嚴重違紀，中國大陸國務院今天透過中國政府網正式公告，免去項俊波的中國大陸保險監督管理委員會主席職務。
項俊波是在4月9日傳出因為涉嫌嚴重違紀，遭到組織審查，成為今年中國大陸第1個落馬的金融高層。
中共中央組織部在4月17日透過官方網站，宣布免去他擔任中國保監會黨委書記職務。今天的公告則是免去他的公職。
目前正在接受中共中央紀律檢查委員會調查的項俊波，在落馬後各項醜聞紛紛傳出，包括他曾遊說摩根大通（JPMorgan Chase），希望能讓朋友女兒任職；也有傳聞指稱他擁百名情婦，還有多名私生子。
傳聞最盛的是他可能和近來在海外頻頻爆料中國大陸高層內鬥與貪腐的中國大陸富豪郭文貴有關。傳聞指出，他曾在2010年擔任中國大陸農業銀行行長任內，協助郭文貴詐騙貸款達人民幣32億元。1060505
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