揚子晚報訊（記者張昊）今晚7:35，江蘇蘇寧易購隊將在南京主場迎戰延邊富德。對於兩支排名靠後的球隊來說，本場比賽都是一場輸不起的比賽，尤其對於本賽季中超聯賽尚未取勝的蘇寧易購隊來說，取勝是他們的唯一目標。

儘管蘇寧主場作戰，但其實對手延邊富德似乎更佔據體能上的優勢。周中進行的足協杯比賽，蘇寧前往江西九江，在與對手的「肉搏」戰中消耗了大量的體能。而延邊則是在江蘇蘇州，與蘇州東吳進行了足協杯比賽，盡遣替補的他們儘管被東吳淘汰，但球隊可以全身心投入到與蘇寧比賽的備戰中去，而且從蘇州來到南京，車程也只有一個多小時。

談到對本場比賽的想法，球隊助理教練崔文植（主教練朴泰夏被罰停賽）表示，希望打好比賽，儘可能在客場拿分。隨後，本報記者也請他點評上賽季蘇寧與本賽季蘇寧的不同之處，崔文植表示：「比起去年，聯賽初期江蘇的幾名外援都有傷或者停賽，主教練在排兵布陣上受到了很大的局限性。這樣的情況，球隊受到困擾，這是蘇寧暫時成績不好的主要原因。」

蘇寧主帥崔龍洙也對本場比賽寄予厚望：「我們全隊正在一個非常密集的賽程下比賽，相比於我來說，全隊的隊員們對聯賽首勝的渴望是更加迫切的，我相信明天我們的隊員們在場上也會把這種迫切的求勝慾望以及危機意識體現出來，只要隊員們足夠的專注，發揮出昂揚鬥志，相信明天會贏得聯賽首勝。」

昨天，江蘇蘇寧足球俱樂部也發佈了本場比賽的官方海報——「相信自己」！畫面中，蘇寧球員在風雨中奮力前進，而象徵球隊的雄獅也一併前行，寓意蘇寧在三線作戰的情況下，猶如身處暗流涌動環境中的雄獅，風雨兼程全力向前。