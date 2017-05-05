延邊教練稱外援傷停影響蘇寧成績 崔龍洙劍指首勝北京新浪網 (2017-05-05 08:29)
揚子晚報訊（記者張昊）今晚7:35，江蘇蘇寧易購隊將在南京主場迎戰延邊富德。對於兩支排名靠後的球隊來說，本場比賽都是一場輸不起的比賽，尤其對於本賽季中超聯賽尚未取勝的蘇寧易購隊來說，取勝是他們的唯一目標。
儘管蘇寧主場作戰，但其實對手延邊富德似乎更佔據體能上的優勢。周中進行的足協杯比賽，蘇寧前往江西九江，在與對手的「肉搏」戰中消耗了大量的體能。而延邊則是在江蘇蘇州，與蘇州東吳進行了足協杯比賽，盡遣替補的他們儘管被東吳淘汰，但球隊可以全身心投入到與蘇寧比賽的備戰中去，而且從蘇州來到南京，車程也只有一個多小時。
談到對本場比賽的想法，球隊助理教練崔文植（主教練朴泰夏被罰停賽）表示，希望打好比賽，儘可能在客場拿分。隨後，本報記者也請他點評上賽季蘇寧與本賽季蘇寧的不同之處，崔文植表示：「比起去年，聯賽初期江蘇的幾名外援都有傷或者停賽，主教練在排兵布陣上受到了很大的局限性。這樣的情況，球隊受到困擾，這是蘇寧暫時成績不好的主要原因。」
蘇寧主帥崔龍洙也對本場比賽寄予厚望：「我們全隊正在一個非常密集的賽程下比賽，相比於我來說，全隊的隊員們對聯賽首勝的渴望是更加迫切的，我相信明天我們的隊員們在場上也會把這種迫切的求勝慾望以及危機意識體現出來，只要隊員們足夠的專注，發揮出昂揚鬥志，相信明天會贏得聯賽首勝。」
昨天，江蘇蘇寧足球俱樂部也發佈了本場比賽的官方海報——「相信自己」！畫面中，蘇寧球員在風雨中奮力前進，而象徵球隊的雄獅也一併前行，寓意蘇寧在三線作戰的情況下，猶如身處暗流涌動環境中的雄獅，風雨兼程全力向前。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
- YoDa 成長型兒童安全座椅-迷彩小戰隊
- Salomon 所羅門 GoreTex 防水 登山鞋 健行 XULTRA 2
- SALOMON 女 GoreTex 低筒登山鞋 ESCAMBIA 雨滴紫
- AutoMaxx ★ DRL1200F 『亮白光』20.5CM加長型LED霧面晝行燈
- LICORNE MYO系列 精工品味三眼手錶-黑x深咖啡/45mm
- 【大家源】35L雙溫控旋風專業電烤箱 TCY-3835
- 【歐曼尼OMN】吊燈★小夢想實驗室水泥單吊燈(洋灰泥風采)
- 【法國 Le Creuset】新款圓形鑄鐵鍋 26cm 5.3L 錦葵紫 法國
- 周大福 三色立體菱形18K金耳環
- 周大福 迪士尼經典系列 鏤空雙米奇黃金吊墜
14次出手39+6!詹皇摁不住 東決宿敵被揍成萌龍【北京新浪網】
王占海正式向徐曉冬下應戰書【北京新浪網】
上班族攬大樂透6469萬 購彩10年獎票堆成山-票【北京新浪網】
紙上談兵|鎖死火箭的秘訣! 1人或改寫兩隊命運【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》