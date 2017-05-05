4月22日上午8：30 2017「眾曉律所」M超聯盟 足球聯賽津冀賽區開幕式正式啟動，2017M超聯盟足球聯賽與中國非國有經濟年鑒、社科塞斯教育集團達成戰略合作；與高校聯盟杯並肩攜手推動中國院校足球發展；同時聯賽得到了INTERSPORT、民眾體檢、中國搜索、商客行、雲球、極客亮、師出有名和歐亞環宇宙的鼎力支持，津冀賽區由眾曉律師事務所冠名並得到了津冀MBA聯盟的戰略支持；津冀賽區還得到了百川教育、馬越煜騰恆泰、廣譽遠、西泰斯機械、水井坊等企業的大力支持。

開幕式后，隨即由任主任、付老師、劉經理為比賽開球，2017年聯賽正式起航。

天津財經大學MBA百川教育隊 VS 天津大學MBA煜騰恆泰隊 6：1

上午9：00，隨著一聲哨響，比賽開始，開賽前不到十分鐘，天津大學MBA足球隊在禁區內就有一次很有威脅的射門，只是運氣不佳，皮球稍稍偏出球門。上半場焦灼的局面在第25分鐘時被打破，天財隊員開球，皮球直逼對方球門，混戰中天財隊8號董釗，禁區內倒地鏟射，取得本賽季第一個進球。

第30分鐘，天財右邊路隊員馮路拿球后，在禁區邊緣部果斷起腳傳中，前鋒孫建成頭槌破門，天財隊2：0領先。

天大MBA隊巧妙變陣，在比賽進行到第35分鐘時，造成天財隊員禁區內手球，天大MBA隊1608號郝帥罰中點球，比分改寫為2：1。

兩隊充分利用規則，調兵遣將比賽進入更加激烈的對攻階段，最終天財隊張宗亮完成本賽季首個帽子戲法。天財以6：1取得勝利。

南開大學MBA一隊VS南開大學MBA元老隊 6：0

南開首輪即現德比，雖然都是多年好友，但到了賽場上，還都是認真比賽的態度，雙方沒有試探，直接進入對攻戰，配合更默契的南開一隊逐步掌握比賽節奏，更多的佔據了控球時間。兼具南開一隊的體能優勢，全場比分最終鎖定在6：0，南開一隊取得了開門紅。賽后雙方握手致意，相互鼓勵，希望在後面的比賽中賽出水平，賽出風格！

河北工業大學MBA隊 VS 天津師範大學MBA希樂教育隊 5：0

河北工業大學本次的對手是天津師範大學隊。這兩隻隊伍賽前都不被看好，但都在暗暗做準備，力爭從對手手中搶到一場勝利。隨著比賽的進行，河工大逐步佔據了主動，他們憑藉著幾腳遠射，威脅到了對方的球門，天津師大隊不急不躁，打起反擊。上半場0：0戰平。

下半場風雲突變河工大聯隊突然發力，連續取得進球，天師大略顯急躁，沒有取得進球，雙方最後比分定格在5：0

天津大學廣譽遠專碩隊VS天津工業大學MBA水井坊隊2：0

天津大學專碩足球隊為本次M超聯賽做了充分準備，上半場接近半程時，天大專碩獲得首個角球，角球發出後天工大防守球員由於配合失誤，將球碰入自家球門，出現本賽季首個烏龍球。之後天工大發起了潮水般的進攻，利用王一、何瑤與單箭頭曹博宇的嫻熟配合獲得了多次得分良機，但都被天津大學門將孫楠神奇化解。

比賽進行至73分鐘時，天大專碩新加入隊員邵島得球，盤帶至前場一腳遠射勢大力沉，打進球門死角，比分變成2：0，天大專碩隊取得了首場比賽的勝利。

首輪過後，積分榜

首輪過後，射手榜

首輪過後，助攻榜

2017M超聯盟足球聯賽與中國非國有經濟年鑒、社科塞斯教育集團達成戰略合作；與高校聯盟杯並肩攜手推動中國院校足球發展；同時聯賽得到了INTERSPORT、民眾體檢、商客行、雲球、極客亮、師出有名和歐亞環宇宙的鼎力支持，津冀賽區由眾曉律師事務所冠名並得到了津冀MBA聯盟的戰略支持；津冀賽區還得到了百川教育、馬越煜騰恆泰、廣譽遠、西泰斯機械、水井坊等企業的大力支持。

M超聯盟 MSL

M超聯盟MSL由中國頂級商學院MBA校友於2013年12月聯合發起，以MBA為核心，面向EMBA、MPA、MPAcc、MEM等專業碩士人群，通過豐富的主題活動和精彩的賽事呈現，全方位展示這些專業碩士們崇尚「健康、家庭、事業」的精神風貌和社會責任，立足當下，放眼未來，不斷進取，開拓創新，為實現資源的融合與共享而努力。