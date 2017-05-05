日期:5月5日消息，中國國奧男籃已經集結，備戰6月份在日本開打的東亞錦標賽。今天國奧男籃的公開課上，球隊教練和球員都接受了媒體的採訪。

在談到這次集結的感受，廣廈隊胡金秋的說：「身體比較疲勞，俱樂部放了兩個月的假，但是期間參加了全運會青年組的比賽，所以身體上還是比較疲勞。之後我因為家裡原因（胡金秋的母親住院做手術），也是20天沒有訓練，然後直接就到這邊來（報到）了。到這邊來之後，慢慢再恢復吧，范指導也在給我們做調整，我會積極訓練，努力幫助球隊。」

范斌是一個非常嚴厲的教練，但是胡金秋卻很感激范斌對於他的指導和器重「感恩吧，我U19的時候也是范指導一手帶出來的。這次國奧集中的時候，范指導也把我加入了名單，很珍惜這次比賽的機會，積極努力去幫助球隊。」

本次東亞錦標賽將於6月2日至7日在日本長野舉行，中國男籃和中華台北、中國香港分在B組，另一個小組包括日本、韓國和中國澳門。本屆比賽的前五名將會晉級亞洲杯。

國奧男籃在出發前還要進行三場熱身賽，此後就會出征本屆東亞錦標賽。

（嘀嗒）