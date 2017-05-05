日期:5月5日，勇士主場以115-104擊敗爵士，總比分2-0領先。

勇士全場領先。凱文-杜蘭特拿下了25分、11個籃板和7次助攻，斯蒂芬-庫里23分7次助攻，德雷蒙德-格林21分、7個籃板和6次助攻，克雷-湯普森14分。安德烈-伊戈達拉三分球3投不中，在今年的季後賽他已經是18投全失，今天得了10分。

爵士大將喬治-希爾缺陣，戈登-海沃德拿下了33分5個籃板，魯迪-戈伯特16分16個籃板，謝爾文-馬克14分。

首戰失利，爵士主帥斯奈德對球隊的進攻很不滿意，他聲稱，爵士必須提升命中率。在防守上，爵士倒有不錯的表現，勇士的命中率也不高。不過儘管如此，爵士還是以兩位數的差距失利。

爵士今天又遇到了麻煩。喬治-希爾上一場受傷，雖然並不嚴重，但主帥還是讓他休息，無論這一場勝負如何，他們要為下一場做準備。頂替希爾首發的是馬克。

勇士開局非常順利，格林在前2分鐘就兩度命中三分，他們以一波12-3開局，全場領先。因格爾斯在首節中段命中三分，爵士將比分追成11-19，但此後他5分鐘他們未能投中一球，勇士瘋狂進攻，格林連續命中三分后，他們完成一波14-2，一舉以33-13拉開差距。

格林首節三分球5投4中，得了12分。勇士首節快攻得分以10-0佔壓倒性優勢，他們以33-15領先。

第二節中段，庫里投中三分，勇士以47-27領先了20分。大比分的勇士有些放鬆，爵士大舉反擊。戈伯特連續籃下得手，兩度空中接力扣籃，爵士還以一波12-2后，只以39-49落後。本節爵士砍下了32分，上半場以47-60落後。

格林上半場投中5記三分，得了15分，「三巨頭」各為勇士得8分。

約翰遜和馬克在第三節前1分鐘相繼三分命中，爵士以一波10-3開始本節，將比分追成57-63，逼得勇士叫了暫停。比分迫近后，勇士重新打起精神。庫里連續外線發威，本節還有2分18秒時，他迎著防守投中三分，勇士以88-72再度拉開差距。雙方本節都得了30分以上，爵士得35分，勇士32分。三節過後，勇士以92-82領先。

最後一節勇士提升防守強度。爵士在本節打了近3分鐘后才首次得分，勇士以97-82拉開差距。在本節還有7分24秒時，格林受傷離場，所幸並不嚴重，兩分鐘后回到場邊。

爵士一度將差距縮小到10分。格林重新上場后，勇士再度組成「死亡五小」。兩隊又開始對攻。比賽還有3分22秒時，庫里接球后馬上出手，命中三分，勇士以109-95領先。

海沃德馬上還以三分，爵士打出7-0后，在比賽還有2分05秒時將比分追成102-109。不過爵士此後防守出現漏洞，伊戈達拉在籃下空出，他輕鬆扣籃得手，勇士穩住陣腳。

爵士此後連續投籃不中，失去了機會。

主場2-0領先，一切都在勇士的控制之中，不過真正的戰鬥在客場才開始。（吳哥）