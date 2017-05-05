日期:5月7日，中超第八輪迎來焦點賽事，剛剛在足協杯凱旋的天津億利隊將回到主場對陣遼寧瀋陽開新隊。賽前億利推出了一款比賽海報，名為「億鼓作氣」，畫面中一個士兵披盔戴甲騎著戰馬在球場上飛馳著，顯得十分的英勇，億利也希望能夠借主場之力拿下對手，取得勝利。

逆境重生 天津億利隊足協杯晉級

在剛剛結束的足協杯比賽中，全華班出戰的天津億利隊面對「最強黑馬」上海嘉定城發隊。面對客場作戰和對手強力猛攻的不利局面，天津億利隊球員並沒有放棄，憑藉比賽最後時刻雷永馳的神來之筆和趙英傑的點球，天津億利隊終於在客場戰勝對手，成功晉級足協杯下一輪。在沒有外援的情況下，天津億利隊充分發揮億利倡導的「三狼精神」和「三秒精神」， 國內球員用自己能力證明天津億利隊是一支能打硬仗、能打勝仗、嗷嗷叫的狼性團隊。

重回主場 天津億利隊盼雙線奏凱

足協杯的勝利不僅讓球隊成功晉級，也讓天津億利隊迅速走出聯賽失敗的陰影，重拾勝利的信心。本輪中超聯賽，天津億利隊將回到主場面對老對手遼寧瀋陽開新隊，在足協杯獲勝之後，天津億利隊本場也肯定會在聯賽中有更加出色的表現，爭取拿下雙線賽事的連勝。本賽季天津億利隊在聯賽中勝場紀錄均來自主場，主場天時、地利、人和的優勢也會讓天津億利隊在這場比賽中充滿必勝的信心，期待天津億利隊在本輪比賽中為天津球迷奉獻精彩的比賽。