億利戰遼足海報:億鼓作氣！重回主場盼雙線奏凱北京新浪網 (2017-05-05 13:12)
億利推出一款戰遼足海報
日期:5月7日，中超第八輪迎來焦點賽事，剛剛在足協杯凱旋的天津億利隊將回到主場對陣遼寧瀋陽開新隊。賽前億利推出了一款比賽海報，名為「億鼓作氣」，畫面中一個士兵披盔戴甲騎著戰馬在球場上飛馳著，顯得十分的英勇，億利也希望能夠借主場之力拿下對手，取得勝利。
逆境重生 天津億利隊足協杯晉級
在剛剛結束的足協杯比賽中，全華班出戰的天津億利隊面對「最強黑馬」上海嘉定城發隊。面對客場作戰和對手強力猛攻的不利局面，天津億利隊球員並沒有放棄，憑藉比賽最後時刻雷永馳的神來之筆和趙英傑的點球，天津億利隊終於在客場戰勝對手，成功晉級足協杯下一輪。在沒有外援的情況下，天津億利隊充分發揮億利倡導的「三狼精神」和「三秒精神」， 國內球員用自己能力證明天津億利隊是一支能打硬仗、能打勝仗、嗷嗷叫的狼性團隊。
重回主場 天津億利隊盼雙線奏凱
足協杯的勝利不僅讓球隊成功晉級，也讓天津億利隊迅速走出聯賽失敗的陰影，重拾勝利的信心。本輪中超聯賽，天津億利隊將回到主場面對老對手遼寧瀋陽開新隊，在足協杯獲勝之後，天津億利隊本場也肯定會在聯賽中有更加出色的表現，爭取拿下雙線賽事的連勝。本賽季天津億利隊在聯賽中勝場紀錄均來自主場，主場天時、地利、人和的優勢也會讓天津億利隊在這場比賽中充滿必勝的信心，期待天津億利隊在本輪比賽中為天津球迷奉獻精彩的比賽。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
- 高島Mini八段式磁控車 TK-8001
- 【日本Vermicular】琺瑯鑄鐵鍋18cm(雪白VPOT18-WH)
- 羅技 C922 Pro Stream網路攝影機
- EPSON 愛普生 Pulsense PS-500 心率智慧運動手錶 送AC充電
- 【Ogival瑞士愛其華】薔薇系列璀璨時尚真鑽腕錶(經典銀) 38
- 【3M】B300 Complete單道淨水器(搭配NSF美式中彎龍頭)
- HAPPYHOME 水月3尺五斗櫃G16-114-1二色可選
- TOMMY HILFIGER眼鏡 美式經典/深藍#TH5025J CQL9
- 【法國 Le Creuset】新款圓形鑄鐵鍋 20cm 2.4L 雪紡粉 法國
- AIRMATE 艾美特 遙控水冷塔扇 CFT10R
14次出手39+6!詹皇摁不住 東決宿敵被揍成萌龍【北京新浪網】
王占海正式向徐曉冬下應戰書【北京新浪網】
上班族攬大樂透6469萬 購彩10年獎票堆成山-票【北京新浪網】
紙上談兵|鎖死火箭的秘訣! 1人或改寫兩隊命運【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》