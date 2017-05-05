傳奇品牌布拉漢姆有意回歸F1，而他們目前對陷入危機的印度力量頗感興趣。不過，品牌項目負責人大衛-布拉漢姆表示，目前正在評估多個選項，尚無進一步結果。

據F1記者喬-薩沃德透露，美國財團意欲收購印度力量車隊以幫助大衛重振布拉漢姆的名聲。他們的商業模式將與邁凱倫相似。傳言表示，新車隊將有助於促進同名超級跑車的生產。

F1傳奇、3次世界冠軍得主傑克-布拉漢姆的兒子大衛-布拉漢姆近年來一直為重振這個知名品牌而努力，他把這稱之為「布拉漢姆項目（Project Brabham）」。

「布拉漢姆是一個擁有超過69年賽車文化的品牌，我們的目標是看到這個名字重新回到賽道上。」他說，「自從項目推出，我們已收到大量來自不同方面的問詢，他們都對重振品牌很有興趣。我們正在對一些選項進行評估。我們還沒有得出進一步的結論。」

儘管正主並未確認，但傳聞或許並非不靠譜。由於車隊老闆陷入法律和財務問題，雖然戰績不錯，但印度力量是目前看起來最有可能與之達成收購協議的車隊。

據美國知名賽車媒體《The Drive》推測，當事人否認越多，傳聞成真的可能性就越高。該品牌早在很多年前就一直希望重回頂級賽車界。據說，2015年，在世界耐力錦標賽（WEC）中就有個「布拉漢姆LMP2項目（Project Brabham LMP2）」計劃，但遺憾從未實現。

而印度力量的狀況又是獨一無二的。車隊並非麻煩纏身，只是老闆自身有問題。蘇巴塔-羅伊擁有車隊42.5%的股份，目前負債37億美元，短期內需要大筆資金。而老闆維傑-馬里雅更是因13.5億美元的財務問題在倫敦被捕，正在等待引渡。賣掉車隊是明智之舉，更是雙贏之舉。

印度力量目前戰績出色，收購會使他們在未來幾年獲得可觀的資金流入；而隨著F1新東家和各車隊推行的減少開支舉措，擁有足夠擴展預算的他們可能在成績上更進一步，甚至獲得盈利。另外，由於公司結構的細微差別，因此它很可能逃脫被印度政府扣押的命運。同時，因為車隊的根基在英國，所以這會進一步保護它不會出現在印度的法庭上。再者，F1新東家美國自由媒體集團也會盡一切力量促成收購。

再說大衛-布拉漢姆。他生於賽車世家，父親、兄弟、兒子包括他自己都是賽車手。他不只想成為大型車隊的擁有者。「布拉漢姆項目」就是著眼於比賽的。本來，即使擁有外部投資人，進軍F1也並不便宜，但這支目前排名第4的車隊很可能會以「跳樓價」出售，再加上很快要實行的支出限制，一切看起來都那麼誘人。

布拉漢姆的名字重回F1也將是很驚人的。新東家一直希望讓F1這項運動回歸根本。他們想向F1的歷史致敬並鞏固這項運動。這個偉大名字的回歸將與他們的後續計劃一致。

儘管此事尚無定論，但對車迷而言，能再次看到這個傳奇的名字出現在賽道上將是一種驚喜。

（月光）