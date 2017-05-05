西甲第36輪一場焦點戰，塞維利亞坐鎮主場迎戰皇家社會的比賽，將在皮斯胡安球場展開爭奪，塞維利亞仍有機會爭取一個下賽季歐冠正賽名額，皇家社會進入下賽季歐聯杯的希望也不小，此役兩隊狹路相逢，必是一場血戰。

塞維利亞近期表現一般，魔鬼主場依舊強勢，不過客戰成績再度陷入低迷，各項賽事最近13個主場豪取9勝4平的優秀戰績，恐怕的主場戰鬥能力保持的不錯，只是最近六個客場2平4負，難求一勝，目前落後第三名的馬競3分，在聯賽還有最後三輪的情況下，球隊仍有為歐冠正賽名額一博的機會，本場比賽戰意毋庸置疑。

皇家社會三連勝，狀態明顯回暖，球隊主客場戰鬥力相當，最近一個客場3比2力克巴倫西亞，終結三連敗的走勢，目前僅落後歐戰區1分，最後三輪同樣有機會奮力一搏，本場比賽做客面對塞維利亞的魔鬼主場，儘管難度巨大，球隊也勢必全力以赴爭取三分。

近10次交鋒，塞維利亞3勝1平6負，處於下風。

平均賠率1.59 3.84 6.15後期勝平位置都有所拉高，客勝位置走低明顯，在兩隊都有不小拉動能力的情況下，客勝空間被封死，亞盤塞維利亞讓半一中水搭配一球高水開盤，目前基本統一來到半一中水，示弱塞維利亞反而是一種保護，綜合來看，塞維利亞主勝可期。

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（小刀匯）