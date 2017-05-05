兩岸交流 林正義盼以智慧取待拳頭中央社 (2017-05-05 13:30)
陸委會副主委林正義（圖）5日上午表示，希望兩岸能正面發展，共同思考結構性合作關係，並期待雙方運用智慧與創新詞彙，取代「惡言相向的舌頭」與「粗暴對待的拳頭」。中央社記者繆宗翰攝 106年5月5日
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