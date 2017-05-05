（中央社台北5日電）不滿南韓部署薩德反導系統，中國大陸祭出限韓令，南韓經濟損失慘重。英國金融時報指出，隨著大陸在全球經貿角色越來越重要，中國大陸也更常利用經濟為外交服務，但抵制有時是把雙刃劍。



曾經擠滿中國大陸遊客的南韓濟州島，受到中國大陸限韓令衝擊，整個為中國大陸消費者服務而建立的產業在3月過後幾乎完全凋零。



旅遊業受創嚴重，南韓汽車業、零售商也面臨銷售下滑現象。這都是因為南韓同意讓美軍在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）所致。



金融時報指出，除了南韓，日本汽車製造商、菲律賓香蕉蕉農和台灣旅遊業者，都曾在不同程度上被中國大陸官方與官方媒體煽動的抵制運動中遭殃。惹惱北京當局的結果可能是毀滅性的，像是汽車被砸、工廠遭到攻擊，也可能讓多年來的努力一夜之間付諸東流。



對中國大陸龐大市場進入門檻的把持，賦予中國大陸國家主席習近平和執政的共產黨對貿易夥伴擁有極大影響力，也使他們得以向國內民眾展示自己的民族主義。



但中國大陸也必須小心把握平衡，以確保禁運令不會損害中國大陸經濟，也不會釋放可能威脅一黨專制的抗議力量。



英國經濟學人資訊社（EIU）中國問題分析師林康德（Duncan Innes-Ker）就說，面對這類政治化活動，外國企業幾乎無計可施，只能遊說本國政府與中國大陸保持良好關係。



不過，中國大陸融入全球經濟，也為中國大陸帶來約束。



以南韓為例，南韓是中國大陸最大進口來源國，供應許多高科技零件和機器。限韓令後，南韓已經向世界貿易組織（WTO）投訴，南韓中小企業協會（Korea Federation of Small and Medium-Sized Enterprises）也警告，南韓企業也僱用許多大陸工人。



曾在百度集團擔任高階主管的郭怡廣形容，中國大陸領導人是站在燃燒民族主義之火的窯爐旁，一手拿著風扇，一手拿著水管。他們可以煽高火焰以起到威懾作用，或是做為談判藉口；但有水管在手，他們也能防止火焰竄出燒毀寶貴的周遭鄉村。1060505