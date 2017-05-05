（中央社記者張謙香港5日電）丹麥為生蠔入侵煩惱，中國大陸民眾卻為之垂涎，準備以超過1000種方法「消滅」牠們。光是廣東，就有342種吃法。



南方日報今天報導，丹麥生蠔入侵的消息引發大陸民眾無數遐想，紛紛獻出「滅蠔」之策。



美團點評資料研究院近日發布的吃生蠔報告顯示，中國大陸擁有超過1000種吃生蠔方法，其中廣東有342種吃法，獨占榜首。



報導指出，從全大陸來看，前10種最受歡迎的生蠔吃法中，碳烤生蠔排名首位。其他還有蠔仔烙、生蠔刺身、蒜蓉生蠔、煎生蠔、芝士焗生蠔、蠔仔煎蛋、鐵板生蠔、剁椒生蠔、生蠔壽司。



從地區分布上看，大陸「滅蠔」戰鬥力前3名分別是廣東、上海和北京，吃蠔花樣分別有342種、166種和159種。



據報導，在1000多種生蠔吃法中，上海人愛吃的月亮生蠔、廣東人最愛的黑鑽生蠔以及北京人喜歡的金珍珠蠔，都源自法國。



在所有外國生蠔最受好評榜當中，法國吉拉多生蠔的用戶推薦度最高，被稱為生蠔中的「勞斯萊斯」。1060505