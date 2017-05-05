（中央社記者張淑伶上海5日電）網路直播為了吸睛無所不播。大陸一名女主播宣稱自己夜宿北京故宮，直播慈禧床榻，引發爭議後，她表示其實是在影視基地拍的，但北京故宮已展開調查。



中國大陸直播火熱，網路主播為了吸睛，經常在題材上走偏門。北京晨報報導，一段「女主播疑似夜宿故宮直播慈禧床榻」的影片，昨天在網路上流傳。



影片中，女主播身著古裝，坐上雕刻龍紋的寶座和屏風，背景還有大殿內朱紅色的立柱。旁白說，主播藏在廁所內，成功躲過故宮每天閉館時的清場。



到了晚上，這名主播重新開播，來到一間正在修整的殿內準備過夜。



報導指出，這名主播在4月30日和5月1日多次在北京故宮直播。有些影片現在已被刪除，存留的影片有8000多人觀看。



北京故宮博物院宣傳科工作人員表示，正在對此事展開調查。



涉事主播昨天晚上發布長文說，自己很害怕也很後悔。其實1日在故宮直播完後，就和朋友到了懷柔的一家影視基地，假裝在故宮裡做直播。



報導引述律師表示，當事女主播編造事實，在網路傳播謠言，並給故宮管理方造成一定的聲譽損害，「擾亂了公共秩序」，情節較輕的，可以處5日以下拘留或者人民幣500元（約新台幣2200元）以下罰款。1060505