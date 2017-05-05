（中央社記者張謙香港5日電）中國大陸國產民用客機C919預計今天首飛。分析指出，未來C919可用於軍事用途，取代現在的運-8，作為中型預警機、反潛機平台。



C919為大陸自行研製的民用客機，一旦投入市場，將對歐美客機製造商構成競爭。C919預定於今天下午的首飛，備受關注。



新浪軍事網今天發表文章分析，根據國外經驗，客機在軍事領域被廣泛運用。



客機的飛行速度快、油耗低、氣密性好、噪音和振動小，一直是包括預警機、加油機等各類特種飛機改裝平台的首選對象之一。



文章表示，當前中國大陸確實沒有堪用的民用機型號，使用運輸機甚至轟炸機作為預警機、加油機平台，實在是無奈的選擇。



將來C919可以取代現在的運-8，作為中型預警機、反潛機平台，這方面和它同級別的美國波音737就有很多成功例子可供借鑒。



分析指出，目前中國大陸以運-8為平台的高新6號反潛機，無論是作戰半徑還是反應速度，都遠低於美軍P-8反潛巡邏機。



為了提高大陸海軍航空兵的空中反潛能力，有必要發展新一代噴氣式固定翼反潛飛機，C919就是不錯的選擇。



文章也指出，大陸預警機在數量上遠遠不能滿足需求，當前大陸空軍裝備的空警-2000/200分別以伊爾-76和運-8作為平台。但這兩款預警機的問題是進口的伊爾-76和老舊小的運-8，都不適合大量改裝預警機。



從現有技術角度來看，用C919客機改裝預警機可以解決這一問題。不過，文章也強調，儘管C919今天首飛，日後還必須面對量產、銷售、技術改進等難題。



此外，C919零部件的國產化比例不到50%，由於大量採用國外設備產品和技術，C919目前的型號版本不能軍用。



再者，由於C919噸位有限，即便實現國產化，也不適合發展成加油機、大型預警機、遠端偵察機，「這些任務還得靠未來的C929飛機」。1060505