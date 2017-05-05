陸強化兩岸文學交流 青年作家是重點中央社 (2017-05-05 10:04)
（中央社記者張淑伶上海5日電）中共中央辦公廳近日發布中國作家協會的改革方案，其中包括促進網路文學發展，以及加強海峽兩岸文學交流，特別是青年作家的相互暸解。
新華社4日報導此項改革方案內容，包括5項改革措施，除了「加強改進黨對文學工作的領導外」，令人注意的還包括「構建對外、對港澳台文學交流新格局」。
內容提到，要採取靈活多樣的方式，加強海峽兩岸文學交流，促進兩岸相互出版文學作品工作，增進兩岸作家，特別是青年作家的相互瞭解。
為了讓中國當代文學「走出去」、擴大世界影響力，會加強文學對外譯介和出版，並投入經費創辦多語種的綜合性外文文學期刊。
在引導網路文學發展方面，方案提到要加強網路文學理論評論工作、研究網路文學的激勵機制、加強網路作家與傳統作家的交流等，同時也強調要加強網路文學的行業自律。
這份方案還提到，要積極轉變作協職能，提高領導機構中基層和創作一線作家代表比例，減少行政領導幹部所占比例。
中國大陸國家主席習近平上台後，加強對各領域管理，曾在2014年10月15日召開文藝工作座談會，對文藝發展方向提出指導。當時也特別提到網路文學，要求「抓好網路文藝創作生產，加強正面引導力度」，此後各地政府陸續推出政策支持網路文學。1060505
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