七一在即 香港警方警告孤狼式攻擊中央社 (2017-05-05 09:59)
（中央社台北5日電）今年是香港主權轉移20週年的大日子，中國大陸國家主席習近平預料將親自參加盛會。為確保活動安全舉行，香港警方將動用1/3警力全面戒備，也提高警覺，嚴防孤狼式攻擊。
法國國際廣播電台（RFI）引述香港媒體報導指出，有模仿伊斯蘭國（IS）的中東恐怖組織可能已經潛入香港，或已經在香港暗中部署，引起香港警方反恐單位高度戒備，防止孤狼式襲擊。
香港南華早報今天報導，為因應7月1日香港主權轉移20週年活動，習近平將訪問香港3天，除了參加相關活動外，也將主持新任特首林鄭月娥的就職典禮。
為確保中國大陸高層領導人安全，香港警方將調動超過1/3警力全面戒備，這也將是1997年香港主權轉移以來，最大規模的警力動員。
南華早報昨天引述香港警方行動組警司的話指出，危險是存在的，恐怖組織利用網路與社群平台散播激進思想，將香港置於危險位置。
她表示，香港是個網路先進的城市，任何人都能輕易透過網路獲得有關恐怖組織資訊。不論國籍，任何人都可能成為潛在的極端份子。
這名警司表示，香港有大量外國人往來，為外國戰士潛入和藏匿於香港提供便利。香港可能是一個潛在的恐攻目標，因為這裡聚集許多全球企業、組織與代表。1060505
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
《狐狸的夏天第二季》即將上演【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》