（中央社台北5日電）今年是香港主權轉移20週年的大日子，中國大陸國家主席習近平預料將親自參加盛會。為確保活動安全舉行，香港警方將動用1/3警力全面戒備，也提高警覺，嚴防孤狼式攻擊。



法國國際廣播電台（RFI）引述香港媒體報導指出，有模仿伊斯蘭國（IS）的中東恐怖組織可能已經潛入香港，或已經在香港暗中部署，引起香港警方反恐單位高度戒備，防止孤狼式襲擊。



香港南華早報今天報導，為因應7月1日香港主權轉移20週年活動，習近平將訪問香港3天，除了參加相關活動外，也將主持新任特首林鄭月娥的就職典禮。



為確保中國大陸高層領導人安全，香港警方將調動超過1/3警力全面戒備，這也將是1997年香港主權轉移以來，最大規模的警力動員。



南華早報昨天引述香港警方行動組警司的話指出，危險是存在的，恐怖組織利用網路與社群平台散播激進思想，將香港置於危險位置。



她表示，香港是個網路先進的城市，任何人都能輕易透過網路獲得有關恐怖組織資訊。不論國籍，任何人都可能成為潛在的極端份子。



這名警司表示，香港有大量外國人往來，為外國戰士潛入和藏匿於香港提供便利。香港可能是一個潛在的恐攻目標，因為這裡聚集許多全球企業、組織與代表。1060505