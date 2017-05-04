陳建仁.朱敬一 獲選美國科學院外籍院士公視 (2017-05-04 00:00)
美國國家科學院NAS公布2017年入選院士名單，我國副總統陳建仁和中研院士朱敬一，以專業的學術研究貢獻獲選為外籍院士，不過在NAS官網上，兩人的國籍卻被標示為「中國台灣」，昨天副總統陳建仁，透過總統府發言人表示，他無法接受這樣的錯誤。國家科學院官網於台灣時間今天凌晨，已去掉"中國"，正名為「台灣」。
==總統府發言人 林鶴明==
副總統稍早也透過發言人這邊表示
這樣的錯誤 他也無法接受
目前已經由中研院
在洽該單位來進行相關的更正
美國國家科學院的網站上
其實關於台灣的相關國籍資訊
是正確的 但是這次的錯誤
現在就是由中研院
來跟對方聯繫 來做更正
對於國籍被NAS官網誤植為"中國台灣"，中研院士朱敬一也表達不能接受。後來，經過中研院等相關管道第一時間反映後，美國國家科學院官網在台灣時間今天凌晨，已經將陳建仁與朱敬一的國籍，更正為台灣。而目前NAS的外籍院士中，來自台灣的還包括中研院前院長李遠哲、中研院物理研究所特聘研究員吳茂昆及台大醫學院教授陳定信，在NAS資料庫中，三人的國籍標示都是台灣。綜合報導
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
VICHY 礦泉水．沛綠雅 天然 礦泉水．EVIAN 礦泉水．富維克礦泉水．礦泉水 2000ml．330ml 礦泉水．500ml 礦泉水．悅氏 礦泉水 600ML．AZZURRA 礦泉水．Rosbacher 礦泉水．sb 礦泉水．天然 礦泉水．沛綠雅天然汽泡礦泉水．礦泉水 600ml 24．350ml 礦泉水．礦泉水 500ml．嬰兒礦泉水．蘋果 礦泉水．進口 礦泉水．5800ml 礦泉水．桶裝 礦泉水．悅氏 礦泉水 330ml．700ml 礦泉水．2000cc 礦泉水．悅氏礦泉水 6000ml．Shiseido 礦泉水．500cc 礦泉水．礦泉水 300ml．亞莉佳礦泉水．礦泉水 悅氏
- MK-台灣製真皮系列-亮鑽線條牛反毛底平底拖鞋-銀色
- 【MOIERG】Old Time迷戀舊時光combi trunk L-23吋 Croco Br
- SANGEAN 全波段專業化數位型收音機 ATS909X
- 千尋盒子3增強版 Q-STATION 千尋生態機上盒 4K Android 完
- BROOKS 女 Dyad 8 (1201632E065)
- KOTAS 亞瑟高背網布護腰辦公/電腦椅 藍
- Marumi DHG Super CPL 77mm 多層鍍膜偏光鏡(薄框)(公司貨)
- 【德國AMT】UCOM 德國黑魔法不沾圓鍋24cm含蓋
- GUCCI 輕巧簡單LOGO尼龍購物袋(深藍)
- La Poche Secrete真皮 韓系時尚真皮鉚釘個性側背包-氣質藕
傳3大案解約要慘賠 柯文哲火大批造假【中央社】
勞保老年年金延後到61歲請領 影響約一百萬人【NOWnews今日新聞】
本報透視集--經濟變好？反差太大！【中央網路報】
本報社評--蔡英文政府自我感覺良好【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》