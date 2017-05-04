















今天立法院續審''前瞻基礎計畫條例草案''，不過，依舊零進度！民進黨團原訂上午進行逐條審查，雖然總統蔡英文高分貝喊話，不能接受漫無目的的程序拖延。不過，國民黨今天仍強力杯葛，再度爆發推擠衝突==民進黨立委 管碧玲 vs. 國民黨立委 黃昭順==放手 你放手放手推擠拉扯，搶佔主席台，現場衝突不斷。吹哨子鳴汽笛喇叭，阻擋議事進行。立院經濟六個聯席委員會,重新排審"前瞻基礎特別條例草案"，在國民黨團強力杯葛下，依舊零進度。眼看議事再度陷入空轉，藍綠陣營兩位總召，廖國棟與柯建銘，先行私下協商，不過，還是沒共識。==國民黨團總召 廖國棟==千瘡百孔但是他們沒有就這些瘡這些孔來做說明根本就沒有對話他們就是一意孤行我們在野黨是抗暴到底==民進黨團總召 柯建銘==條文內容要如何修正要增加監督機制究責機制等等都可以談的條文沒有也可以增加但是純粹只有一開始就談退回我想這不會有結果啦連續兩天，前瞻基礎建設計畫條例草案，審查進度停擺，儘管蔡英文高分貝喊話，不能接受漫無目的的程序拖延，更強調過去民進黨在野，只會嚴格監督。但國民黨顯然不買單，態度更強勢，揚言會比照民進黨在野時反對服貿的方式，無限期對抗，直到民進黨把所有疑慮都說清楚。記者 黃立偉 陳保羅 台北報導