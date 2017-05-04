國民黨強力杯葛 立院續審前瞻計畫零進度公視 (2017-05-04 00:00)
今天立法院續審''前瞻基礎計畫條例草案''，不過，依舊零進度！民進黨團原訂上午進行逐條審查，雖然總統蔡英文高分貝喊話，不能接受漫無目的的程序拖延。不過，國民黨今天仍強力杯葛，再度爆發推擠衝突
==民進黨立委 管碧玲 vs. 國民黨立委 黃昭順==
放手 你放手
放手
推擠拉扯，搶佔主席台，現場衝突不斷。吹哨子鳴汽笛喇叭，阻擋議事進行。
立院經濟六個聯席委員會,重新排審"前瞻基礎特別條例草案"，在國民黨團強力杯葛下，依舊零進度。眼看議事再度陷入空轉，藍綠陣營兩位總召，廖國棟與柯建銘，先行私下協商，不過，還是沒共識。
==國民黨團總召 廖國棟==
千瘡百孔
但是他們沒有就這些瘡
這些孔來做說明
根本就沒有對話
他們就是一意孤行
我們在野黨是抗暴到底
==民進黨團總召 柯建銘==
條文內容要如何修正
要增加監督機制究責機制等等
都可以談的
條文沒有也可以增加
但是純粹只有一開始就談退回
我想這不會有結果啦
連續兩天，前瞻基礎建設計畫條例草案，審查進度停擺，儘管蔡英文高分貝喊話，不能接受漫無目的的程序拖延，更強調過去民進黨在野，只會嚴格監督。但國民黨顯然不買單，態度更強勢，揚言會比照民進黨在野時反對服貿的方式，無限期對抗，直到民進黨把所有疑慮都說清楚。
記者 黃立偉 陳保羅 台北報導
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