















年金改革審查，除了昨天已經初審通過公務員退休金採在職15年的平均俸額為基準之外，攸關18%優存和退休公務員以及現職公務員的所得替代率，因為改革幅度較大，召集委員段宜康表示，相關法條都先暫時保留，送交院會朝野協商年金改革相關法案逐條審查進入第三天，3號晚間挑燈夜戰結果，全部92條的公務人員退休撫卹法草案，已經審到65條，進度2/3，其中27條以表決通過，民進黨版本的公務員退休金採計以在職最後15年平均俸額為基礎，曾一度引發衝突，今天召委段宜康表示，為避免再引起衝突，包括18%優惠存款，以及所得替代率等深水區條文，暫時全部保留。==民進黨立委 段宜康==我們到最後會再討論一次看能不能達成共識如果大家仍然沒有辦法達成共識的話我們就會送到院會去協商不過我想今天大概可以把這個完成初審我們總算完成一個工程根據草案，第36條涉及18%優存利率採逐年遞減制，在第七年歸零，先保留再議；第37條已退休公務員所得替代率從年資15年到35年，逐年遞增最高為80%；至於現職公務員所得替代率在第38條規定，同樣逐年遞增，但採計最高40年資為85%，也全都保留，在野黨也不斷呼籲民進黨理性討論，不要強行動用表決。==國民黨立委 王育敏==委員會就是充分討論那最終還有院會還有朝野協商所以我希望今天的會議程序不要再動用任何的表決開到12點我們都奉陪但是任意以多數暴力動用表決我們是不會接受的由於段宜康已經表態，希望今天就能完成公務人員退休撫卹法草案初審，上午審查進度包括通過第65條公務員或遺族的退撫審查行政處分，以及第67條規定退撫金是否依財政環境和消費者物價指數等變動調整，因朝野意見分歧，還是保留待朝野協商。記者 李曉儒 陳柏諭 台北報導