陳建仁.朱敬一 獲選美國科學院外籍院士公視 (2017-05-04 00:00)
我國副總統陳建仁，和中研院士朱敬一，以專業的學術研究貢獻，獲選美國國家科學院外籍院士，不過，在NAS官網上，兩人的國籍，卻被標示為「中國台灣」，經過抗議。國家科學院官網今天凌晨，正名為「台灣」。
==總統府發言人 林鶴明==
副總統稍早也透過發言人這邊表示
這樣的錯誤 他也無法接受
目前已經由中研院
在洽該單位來進行相關的更正
美國國家科學院的網站上
其實關於台灣的相關國籍資訊
是正確的 但是這次的錯誤
現在就是由中研院
來跟對方聯繫 來做更正
經過中研院等相關管道第一時間反映後，美國國家科學院官網在台灣時間今天凌晨，已經將陳建仁與朱敬一的國籍，更正為台灣。而目前NAS的外籍院士中，來自台灣的還包括中研院前院長李遠哲、中研院物理研究所特聘研究員吳茂昆及台大醫學院教授陳定信，三人的國籍標示都是台灣。
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