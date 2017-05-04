















我國副總統陳建仁，和中研院士朱敬一，以專業的學術研究貢獻，獲選美國國家科學院外籍院士，不過，在NAS官網上，兩人的國籍，卻被標示為「中國台灣」，經過抗議。國家科學院官網今天凌晨，正名為「台灣」。==總統府發言人 林鶴明==副總統稍早也透過發言人這邊表示這樣的錯誤 他也無法接受目前已經由中研院在洽該單位來進行相關的更正美國國家科學院的網站上其實關於台灣的相關國籍資訊是正確的 但是這次的錯誤現在就是由中研院來跟對方聯繫 來做更正經過中研院等相關管道第一時間反映後，美國國家科學院官網在台灣時間今天凌晨，已經將陳建仁與朱敬一的國籍，更正為台灣。而目前NAS的外籍院士中，來自台灣的還包括中研院前院長李遠哲、中研院物理研究所特聘研究員吳茂昆及台大醫學院教授陳定信，三人的國籍標示都是台灣。