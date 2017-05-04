防重罪逃逸 司改國是會建議增"棄保潛逃"罪公視 (2017-05-04 00:00)
防範重罪大咖落跑！司改國是會議第五分組今天開會決議，建請要修法，讓檢察官在審中，能對可能被重判、且有逃亡之虞的被告，聲請羈押。並且建議增訂「棄保潛逃」等罪，嚇阻妨害司法執行的行為。
前東帝士集團總裁陳由豪涉嫌掏空案，卻潛逃到中國，涉嫌炒股案的前立委羅福助，被判刑定讞後，也潛逃出境，涉犯重罪的大咖，紛紛落跑問題，一再受到檢討，司改國是會議第五分組，今天開會，則決議要強化防逃制度，建請研議修法，賦予檢察官在審判中，可以對可能遭受重判，而且有逃亡之虞的被告，聲請羈押。
==司改國是會議第五分組召集人 梁永煌==
（台灣)判刑確定後
潛逃比例上 數量蠻大的
根據統計102年到104年
三年間 判處三年以上有期徒刑
重刑的潛逃人數是3151人
為了確保司法權能正確行使，分組委員除了建議，增訂「棄保潛逃」罪責，也要新增干擾證人和報復證人罪，以及妨害刑事調查和執行罪，以避免有人濫用權勢、關說來妨害執法。
==司改國是會議第五分組委員 林志潔==
像之前各位有看到
像基隆市長跑去關心
警員執法的狀況
或者是民代 然後去斡旋
說不然你幫我銷單
他不是故意的啦
其實這個東西
都是非常干擾刑事的執行
或者是偵查中的一個情況
另外，針對量刑準則的建立，分組建議司法院，要評估將「定罪」和「量刑」，分兩階段審理程序的可性行，並且讓量刑的辯論，引進更多專家、社福團體的意見，而對於民眾關心的貪汙、食安和性別暴力等案件，必須建置量刑因子，訂定準則，以符合人民對司法的期待。
記者 蔡慧玲 郭俊麟 台北報導
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