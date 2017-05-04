















防範重罪大咖落跑！司改國是會議第五分組今天開會決議，建請要修法，讓檢察官在審中，能對可能被重判、且有逃亡之虞的被告，聲請羈押。並且建議增訂「棄保潛逃」等罪，嚇阻妨害司法執行的行為。前東帝士集團總裁陳由豪涉嫌掏空案，卻潛逃到中國，涉嫌炒股案的前立委羅福助，被判刑定讞後，也潛逃出境，涉犯重罪的大咖，紛紛落跑問題，一再受到檢討，司改國是會議第五分組，今天開會，則決議要強化防逃制度，建請研議修法，賦予檢察官在審判中，可以對可能遭受重判，而且有逃亡之虞的被告，聲請羈押。==司改國是會議第五分組召集人 梁永煌==（台灣)判刑確定後潛逃比例上 數量蠻大的根據統計102年到104年三年間 判處三年以上有期徒刑重刑的潛逃人數是3151人為了確保司法權能正確行使，分組委員除了建議，增訂「棄保潛逃」罪責，也要新增干擾證人和報復證人罪，以及妨害刑事調查和執行罪，以避免有人濫用權勢、關說來妨害執法。==司改國是會議第五分組委員 林志潔==像之前各位有看到像基隆市長跑去關心警員執法的狀況或者是民代 然後去斡旋說不然你幫我銷單他不是故意的啦其實這個東西都是非常干擾刑事的執行或者是偵查中的一個情況另外，針對量刑準則的建立，分組建議司法院，要評估將「定罪」和「量刑」，分兩階段審理程序的可性行，並且讓量刑的辯論，引進更多專家、社福團體的意見，而對於民眾關心的貪汙、食安和性別暴力等案件，必須建置量刑因子，訂定準則，以符合人民對司法的期待。記者 蔡慧玲 郭俊麟 台北報導