















立法院今天續審前瞻條例草案，雖然總統蔡英文高分貝喊話，不能接受漫無目的的程序拖延，國民黨仍舊強力杯葛，藍綠也數度爆發推擠衝突。無法進行逐條審查下，傍晚宣布下週再審，議程又空轉一天。對此，行政院長林全批評，是少數有心人士刻意誤導，讓國家陷於空轉。退回重擬 錢坑法案立法院經濟等委員會，今天重新排審前瞻條例草案，國民黨立委不時喊口號壯聲勢。主席台前，也一再爆發推擠衝突，藍營立委持續拿出汽笛喇叭等道具，干擾議事，現場鬧哄哄。儘管總統蔡英文喊話，不能接受漫無目的程序拖延，可是國民黨團不買單。為了尋求解套，藍綠總召協商溝通，仍舊沒有共識。==國民黨團總召 廖國棟==他們就是一意孤行我們在野黨是抗暴到底==民進黨團總召 柯建銘==條文沒有也可以增加但是純粹只有一開始就談退回我想這不會有結果啦國民黨的年輕立委，則是想發起網路前瞻論壇，找來前交通部長毛治國等人，討論年輕人需要什麼樣的前瞻計劃，而不是政府說了算。==國民黨立委 許毓仁==全民參與的方式如果政府不採用的話我覺得 後果的部分我覺得這不是大家所想要看到的下午議程持續空轉，藍營態度更強勢，再批政府亂開支票，綠營也回批藍營阻礙議程進行。國民黨耍無賴 全民都看見面對連續兩天立法院無法進行議程，行政院長林全批評是少數有心人士刻意誤導前瞻計畫，讓國家陷於空轉。==行政院發言人 徐國勇==因為部分在野黨立法委員的誤解與強力的杯葛 目前進展並不順利這一點除了感到遺憾之外也認為目前我們所面對的挑戰考驗政府施政的能力和決心藍營以拖待變，希望輿論轉向，拖住綠營計劃的進程，一整天無法進行逐條審查下，傍晚只能散會、續期再審，議程又空轉一天。至於明天是否持續占領議場主席台杯葛？國民黨團揚言比照民進黨過去反對服貿、無限期的對抗手法，直到民進黨把所有疑慮，都說清楚。記者 綜合報導