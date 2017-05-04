















今天早上，行政院院長林全車隊被大觀社區自救會成員攔車包圍、爆發衝突。自救會表示，因為不滿大觀社區6月將面臨強拆危機，才用強硬手段，希望喚起林全關注，重視居民居住權。不過行政院認為，抗議行為涉及公共安全以及毁損，今天下午已經向法院提出毁損告訴。行政院長林全車隊在今天上午八點多從官邸出發後，被大觀自救會30多位成員團團圍住，抗議民眾丟停車椎，場面火爆20多分鐘，警方拉開人群，車隊才順利離開，自救會隨即轉往行政院，要求解決大觀社區強迫拆遷問題，但因抗議行動涉及公共危險，行政院將依法處理。==行政院發言人 徐國勇==維安上的這些顧慮甚至造成車輛的受損而且經過警察告訴我說還有用交通錐來扔擲車隊的這個狀況我們就請警政署來依法處理實際到板橋大觀社區，70戶居民只剩50戶還住在這裡，CGIN大觀社區被政府認定佔用國有土地，過去原是板橋林家所有土地，後來提供婦聯會1957年建眷村，又由陸軍總部接收，成立板橋榮民之家代管，2010年板橋榮家打官司要求拆屋還地，並返還五年不當得利，2014年三審定讞，住戶敗訴，6月將全面拆遷CGOUT。==大觀社區住戶 洪秀霞==（房子)把我們拿去我們不知道要搬去哪裡找房子也找不到不知道該怎麼辦在大觀社區住超過一甲子的洪阿嬤說，拆屋還地她不知道要搬去哪裡，而官司敗訴的住戶，因返還不當得利判決，不少人有2 30萬的債務，自救會批評退輔會拿不出安置配套，沒有拆遷補償，行政院就應出面解決。==大觀自救會成員 鄭仲皓==國民政府當時為了大量安置榮民榮眷所以才搬過來這邊的這是有歷史脈絡的要來拆這個社區或是迫遷這個社區的話那問題是說你有沒有做到配套措施不是說你今天就直接用這樣的原則去提告有些住戶受不了官司壓力，交出房舍，4月已拆除一波，行政院表示檢視法令住戶無權佔用，也因非公共工程，無法發給拆遷補償，至於具榮民榮眷身分且需安置者，都已安置，也對今日攔車抗議成員，提出毁損告訴。記者 李曉儒 陳柏諭 台北報導