行政政院長林全車隊，今天早上出發到濟南路時，被大觀社區自救會成員，攔車包圍，爆發衝突。自救會表示，因不滿大觀社區6月將強制拆除，才用強硬手段。不過行政院認為，抗議行為已涉及公共安全以及毁損， 因此提出告訴



行政院長林全車隊在今天上午八點多，從官邸出發後，被大觀自救會30多位成員團團圍住，抗議民眾丟停車椎，場面火爆20多分鐘，警方拉開人群，車隊才順利離開，自救會隨即轉往行政院，要求解決大觀社區強迫拆遷問題，但因抗議行動涉及公共危險，行政院將依法處理。



==行政院發言人 徐國勇==

維安上的這些顧慮

甚至造成車輛的受損

而且經過警察告訴我說

還有用交通椎

來扔擲車隊的這個狀況

我們就請警政署來依法處理



實際到板橋大觀社區，70戶居民只剩50戶還住在這裡，大觀社區被政府認定佔用國有土地，過去原是板橋林家所有土地，後來提供婦聯會1957年建眷村，又由陸軍總部接收，成立板橋榮民之家代管，2010年板橋榮家打官司要求拆屋還地，並返還五年不當得利，2014年三審定讞，住戶敗訴，6月將全面拆遷。



==大觀社區住戶 洪秀霞==

（房子)把我們拿去

我們不知道要搬去哪裡

找房子也找不到

不知道該怎麼辦



在大觀社區住超過一甲子的洪阿嬤說，拆屋還地她不知道要搬去哪裡，而官司敗訴的住戶，因返還不當得利判決，不少人有2 30萬的債務，自救會批評退輔會拿不出安置配套，沒有拆遷補償，行政院就應出面解決。



==大觀自救會成員 鄭仲皓==

國民政府當時為了

大量安置榮民榮眷

所以才搬過來這邊的

這是有歷史脈絡的

要來拆這個社區

或是迫遷這個社區的話

那問題是說

你有沒有做到配套措施

不是說你今天就直接

用這樣的原則去提告



有些住戶受不了官司壓力，交出房舍，4月已拆除一波，行政院表示檢視法令住戶無權佔用，也因非公共工程，無法發給拆遷補償，至於具榮民榮眷身分且需安置者，都已安置，也對今日攔車抗議成員，提出毁損告訴。



記者 李曉儒 陳柏諭 台北報導