（中央社記者劉建邦台北2017年5月4日電）內政部今天通過「都市更新條例」修正案，針對釘子戶爭議，未來由地方政府主動介入調處，也就是修正原有「強拆條款」。台北市都更處說，不會有所影響。



內政部宣布通過「都市更新條例」修正案，內政部次長花敬群表示，有關釘子戶爭議，未來由地方政府主動介入調處，若民眾仍有不服，可提行政訴訟，大幅修正原有「強拆條款」。



內政部表示，「都市更新條例」從民國88年立法以來，歷經8次修正，都無法有效解決實務問題。內政部部務會報下午討論通過「都市更新條例」修正案，將儘速報請行政院核轉立法院審議。



台北市都市更新處處長方定安被問及內政部通過「都市更新條例」修正案的看法時說，北市先前有提供相關意見給中央參考。



他表示，從法理分析，政府是否執行代拆，需經過協商平台，調處兩造雙方後再進行評估，北市早已開始執行相關規定，像是去年3月發布的「台北市公辦都更實施辦法」中的第18條。



他說，內政部提出的「都市更新條例」修正案，從程序而言，仍要報請行政院後核轉至立法院審議，且要經過立法院三讀通過，「這應不是最後版本」，所以條例修正後不會影響北市政策。