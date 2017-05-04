收容犬隻骨瘦如柴 北市動保處：狗狗生病中央社 (2017-05-04 21:51)
（中央社記者朱則瑋台北4日電）台北市動物之家遭人質疑，有一隻骨瘦如柴的米黃色米克斯犬，疑遭虐待，北市動保處今表示，這隻狗兒是生病，因應零安樂死，除非無法治癒，否則都會將犬隻照顧到好。
媒體報導指出，犬隻瘦到見骨，恐係動物之家收容空間不足及收容時間過長所致。動保處出面澄清表示，動物之家面積為5457平方公尺，最大動物收容量為犬450隻，貓160隻，符合「動物收容處所設置組織準則」每隻動物提供5平方公尺規定，另外管理員也會視動物體型及個性等條件，安排合適籠位。
動保處說，民國102年2月起，動物之家實施零撲殺政策，僅針對經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生或其他緊急狀況，嚴重影響人畜健康或公共安全者才為之，已不再會出現收容逾12天而被人道處理情形。
動保處指出，媒體指出的這條米克斯犬，是今年3月4日進入動物之家後，經獸醫師診斷有心絲蟲疾病，現正由獸醫師積極治療康復中，故體型略顯消瘦，絕無虐待情事。1060504
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