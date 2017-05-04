挹注退撫基金縮水 比139年提早破產中央社 (2017-05-04 21:36)
（中央社記者顧荃台北4日電）年改會原本規劃年改後各級政府省下的支出全數挹注退撫基金，但遭立法院推翻，僅「中央政府」省下的錢需挹注。經試算，挹注經費約剩一半，將比原規劃的民國139年提早破產。
立法院司法及法制委員會昨天晚間初審公務人員退休撫卹法草案，規定「中央政府」每年節省的退撫經費支出，應全數挹注公務人員退休撫卹基金；推翻年改會原本提出的「各級政府」省下經費都須挹注基金版本。
總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示，年改後節省的經費，包括調降18％優惠存款利息與所得替代率後省下的支出。
林萬億說，18％部分，以民國106年度試算資料看，優惠存款利息總支出約823.7億元，其中台灣銀行負擔145.6億元、中央政府負擔549億元、地方政府負擔129億元。18％歸零後，僅中央政府每年節省的利息支出約549億元挹注退撫基金，約占原本各級政府18％利息支出的8成。
至於調降所得替代率後的中央政府退撫支出節省金額，林萬億表示，調降所得替代率各版本有不同規定，調降速度也不一致，較難精準計算，但總計中央政府挹注基金經費，會超過年改全部節省經費（含優惠存款利息及調降所得替代率）的一半。
林萬億說，依考試院精算報告顯示，以民主進步黨團版估算，綜合調整方案（所得替代率75％調降到60％、提撥率18％），改革後可節省7356億元，如果全數挹注回退撫基金，可將破產時間從120年延後到139年；但立法院初審通過只挹注中央政府省下經費，基金破產時間就不可能延後到139年，而會提前若干年，待進一步精準估算。1060504
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