敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)政權的盟友俄羅斯與伊朗，以及支持敘國反抗軍的土耳其，今天(4日)在哈薩克首都阿斯塔納(Astana)召開的敘利亞新一輪和平會談中，簽署一項在敘利亞設立安全區的備忘錄。俄國提議在敘利亞設立4處安全區。

法新社一名記者在阿斯塔納召開的敘利亞新一輪和談會場採訪，目睹俄國、土耳其與伊朗3國的代表，簽署這項設立敘利亞安全區備忘錄的過程。

敘利亞政府先前已表示支持俄國為了平息敘利亞6年來內戰，提出設立4個安全區的建議。

俄國的敘利亞問題總統特使拉夫雷恩提耶夫(Aleksandr Lavrentiev)表示，莫斯科方面認為設立安全區，可以將溫和派的敘利亞反對派與伊斯蘭國(IS)為首的恐怖組織分開，有助於推動敘利亞和平，並可明顯降低敘利亞武裝反對派與政府軍對抗的程度。