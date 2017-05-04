▲國民黨主席候選人潘維剛接受專訪表示，每個黨主席候選人都應立下誓言，如果2018地方選舉六都沒拿下三都以上，就要辭職下台，以示負責。（圖／記者陳明安攝，2017.5.4）

國民黨上次選舉大敗，失去執政權，國民黨主席候選人潘維剛4日接受《NOWnews今日新聞-龍談大小事》專訪時表示，如果2020總統大選要拿回執政權，2018地方選舉就會是關鍵，而六都又是具有指標性的地方，她呼籲國民黨主席的候選人都應該立下誓言，如果六都奪不下三都以上，就應該要辭職下台，以示負責。

潘維剛強調，六都既然是一個重大指標性的地方，而每個候選人也都認同的，那大家就應該要以身作則，把國民黨的精神拿出來，立下誓言，如果六都奪不下三都以上就辭職負責，至於那時候誰來接任黨主席，她認為肯定是「前仆後繼，沒有甚麼非你不可的事情」，希望其他候選人也能像她一樣，立下這樣的承諾。

潘維剛進一步指出，520選舉之後，就應該是一個切點，選前不管是多麼的激烈，選後大家都應該要為黨找人才，謀取最大的福利，「只要有心，沒有做不到的事情」，現在國民黨最缺的就是人才，就算是三顧茅廬，也要把人才請出來，何況現在有六位黨主席候選人，如果選後能同心協力，把資源拿出來，一定可以找到。

但是國民黨先前的兩次黨內選舉，都造成相當大的分裂，主持人唐湘龍問及潘維剛是否能確定其他候選人也能像她一樣，大家選後盡釋前嫌，攜手為黨，團結一致。對此，潘維剛認為，從現在開始，就應該要打造出只為黨好的文化，作為黨內的榜樣，如果每個候選人能夠都有這樣的理念，她相信，國民黨要團結一致，絕對是能做得到的。