政院：未向大觀自救會提告 盼民眾理性中央社 (2017-05-04 21:09)
（中央社記者顧荃台北2017年5月4日電）大觀自救會成員今天攔截行政院長林全車隊抗議，媒體報導指行政院將提告。行政院發言人徐國勇澄清表示，行政院沒有要提告，盼民眾能理性表達訴求。
林全車隊上午8時左右行經住家旁的濟南路時，遭到20餘名大觀自救會成員攔車抗議，警方擔心衝突擴大，派遣快打部隊，拉開抗議民眾，讓車隊可以順利離開。行政院事後表示，抗議群眾用停車錐扔擲林全座車，造成座車受損跟公共危險，警政署會依法處理。
徐國勇表示，行政院沒有要向攔車民眾提告，但由於妨礙公務、毀損公物等屬於非告訴乃論（俗稱公訴罪），由檢警單位依法處理。
徐國勇說，對於民眾以攔阻林全車隊方式表達訴求，影響交通安全及維安作業，行政院深感遺憾。期盼民眾能以和平、理性的方式，表達意見與訴求。
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