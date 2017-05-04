▲國民黨主席候選人潘維剛受訪時表示，自己傾向同志婚姻立專法，過去曾和同志團體溝通，發現他們視專法為歧視，其實「特別法優於普通法」，並認為自己的同志朋友也會接受立專法，只是以前沒有人和他們討論而已。（圖／記者陳明安攝,2017.5.4）

國民黨主席候選人潘維剛今（5）日接受《NOWnews今日新聞-龍談大小事》專訪，針對NOWnews政治中心記者戴祺修所提到，支持同婚修專法還是民法時透露，傾向立專法，並且曾和同志團體溝通過，有些人認為就是要修民法，其實「特別法優於普通法」，可以坐下來溝通；此外，擔任立委時將同志列為性侵害防治法保護範圍內，「觀念非常開放」。

潘維剛表示，社會上基本都有同理心而且支持同性婚姻，但是要如何保障他們，看到有人認為是否該直接修民法或是立專法，過去曾和同志團體溝通，發現他們視專法為歧視，其實「特別法優於普通法」，但是民法是整個社會結構，這部分應該坐下來溝通。

潘維剛提到，同志婚姻是總統蔡英文選前承諾，但是民眾意見尚未達成共識，不宜如此草率行事，這樣很多政策議題都會引起對立和衝突，一個上位者高度最重要，競選前的白皮書並非一口氣全部完成，而是先和行政院討論其優先順序。

潘維剛同樣指出，自己的同志朋友應該是認為可以接受立特別法，只是過去有沒有人和他們對談、拿出這樣法案。同時舉例自己當立委時立性侵害防治法有將同志列為保護範圍內，「觀念非常開放」，支持同志也應該受到保障。

主持人唐湘龍提到，蔡英文擔任總統後，婦女權利有所提升嗎？潘維剛認為，女性擔任總統在女性指標上有所幫助，不過蔡英文在這方面反而做的不如前總統馬英九多；在馬英九任期內，行政院成立婦權委員會和基金會，過去國民黨也修憲將全國各政黨不分區立委人數女性不得少於1/2席次作為保障。

除此之外，潘維剛談到目前立法院審查的年金改革爭議認為，既然有問題，當然要提新方案，新進人員是不是也該做調整，「沒有訂新法是不負責任態度」；當中軍公教警和政府屬契約關係，因此唯一的信念就是不溯及既往，以及信賴保護原則這兩部分，所謂改革要講清楚，國民黨即便在野，也要提出精算版本來得到人民認同。