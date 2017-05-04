2B小姐姐，你這是腫么了？讓人哭笑不得的遊戲囧圖北京新浪網 (2017-05-04 20:01)
？ ？在遊戲中我們經常會碰到一些令人捧腹大笑的搞笑、逗比瞬間，讓我們在激情戰鬥的同時，感受遊戲給我們帶來的另一番魅力！下面我們就來看一下那些在遊戲中出現，或者玩家製作的能雷死人的囧圖，一起分享一下來自遊戲的快樂！
2B小姐姐
你把三妹放到了哪裡
這一隊惹不起
春麗，變形
你不願再看自己老照片的原因
賤人！！！！！
老大，遊戲出BUG了！
小姑娘刷大劍
這怕不是飛天小女警吧
我眼睛出問題了嗎？
果然進化了，肉肉腿更有魄力了！
等等，你用什麼在舉燈？
不能把手縮回來嗎
那是一個，深遠的恐懼
果然，綠帽到各家，幸福你我他
玩CS：GO走火入魔了！
是的，是我
ｓａｂｅｒ我推薦神奇女俠
？ ？DNF都肥宅？讓我們整整齊齊出現在網吧 吃根烤腸都得用刀叉！
李宇圈本人叫它「李宇圈教你托馬斯迴旋」
難怪我一直覺得眼熟
？ ？
？ ？這是一個心酸的故事 他記不得自己設置的王者榮耀密碼了。
這貨不是大嫖客，是野生的，野生的。
這姿勢銜接很順暢么
玩了那麼久，才知道超級兵其實是小兵坐在機器裏面
蹲走標準教學
《殺出重圍3：人類革命》CG動畫
妹子們看到這畫面第一反應：你濾鏡用的阿寶色！
猜一個遊戲名
我變禿了，也變強了
神模仿，神同步
場面一度十分尷尬
？ ？CD PROJEKT RED開發團隊向我們展示了為了讓傑洛特的坐騎更加真實，他們在背後所作出的努力……
我的魔法將會把你撕成抱歉
在網上叫車，來了個女司機，我讓她繞城跑了8圈，還是不想下車。
團滅
質量效應仙女座（2017）vs巫師3（2015）
戰鬥種族卡車模擬
為什麼最後要加字……
我是不是聽到有人說我帥？
史上最小方向鍵
增加狗狗友好度
撞到小腳趾的痛，誰都懂
一個免費外掛 一個付費外掛！
一戰名坦，謝爾曼M1
「媽媽我要買啦！我要買！！」最終奧義
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