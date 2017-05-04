？ ？在遊戲中我們經常會碰到一些令人捧腹大笑的搞笑、逗比瞬間，讓我們在激情戰鬥的同時，感受遊戲給我們帶來的另一番魅力！下面我們就來看一下那些在遊戲中出現，或者玩家製作的能雷死人的囧圖，一起分享一下來自遊戲的快樂！

讓人哭笑不得的遊戲囧圖

2B小姐姐

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你把三妹放到了哪裡

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這一隊惹不起

春麗，變形

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你不願再看自己老照片的原因

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賤人！！！！！

老大，遊戲出BUG了！

小姑娘刷大劍

這怕不是飛天小女警吧

我眼睛出問題了嗎？

果然進化了，肉肉腿更有魄力了！

等等，你用什麼在舉燈？

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不能把手縮回來嗎

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那是一個，深遠的恐懼

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果然，綠帽到各家，幸福你我他

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玩CS：GO走火入魔了！

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是的，是我

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ｓａｂｅｒ我推薦神奇女俠

？ ？DNF都肥宅？讓我們整整齊齊出現在網吧 吃根烤腸都得用刀叉！

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李宇圈本人叫它「李宇圈教你托馬斯迴旋」

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難怪我一直覺得眼熟

？ ？

？ ？這是一個心酸的故事 他記不得自己設置的王者榮耀密碼了。

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這貨不是大嫖客，是野生的，野生的。

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這姿勢銜接很順暢么

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玩了那麼久，才知道超級兵其實是小兵坐在機器裏面

蹲走標準教學

《殺出重圍3：人類革命》CG動畫

妹子們看到這畫面第一反應：你濾鏡用的阿寶色！

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猜一個遊戲名

我變禿了，也變強了

神模仿，神同步

場面一度十分尷尬

？ ？CD PROJEKT RED開發團隊向我們展示了為了讓傑洛特的坐騎更加真實，他們在背後所作出的努力……

讓人哭笑不得的遊戲囧圖

我的魔法將會把你撕成抱歉

讓人哭笑不得的遊戲囧圖

在網上叫車，來了個女司機，我讓她繞城跑了8圈，還是不想下車。

團滅

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質量效應仙女座（2017）vs巫師3（2015）

戰鬥種族卡車模擬

為什麼最後要加字……

我是不是聽到有人說我帥？

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史上最小方向鍵

增加狗狗友好度

讓人哭笑不得的遊戲囧圖

撞到小腳趾的痛，誰都懂

一個免費外掛 一個付費外掛！

一戰名坦，謝爾曼M1

「媽媽我要買啦！我要買！！」最終奧義

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撞到小腳趾的痛，誰都懂

一個免費外掛 一個付費外掛！

一戰名坦，謝爾曼M1

「媽媽我要買啦！我要買！！」最終奧義