（中央社記者田裕斌台北4日電）異形系列電影「異形：聖約」即將在5月10日上映，片中登上未知星球的太空探測車並不是道具那麼簡單，未來這台Lunar quattro探測車，將真正登上月球。



奧迪（Audi）表示，「異形：聖約」是導演雷利史考特再度回歸執導異形系列電影的代表作，為了讓場景及道具更加考究，破天荒將即將登上月球的探測車Lunar quattro借給20世紀福斯，作為電影中主角一行人登上未知星球的太空探測車拍攝使用。



奧迪指出，Lunar quattro源自於Audi的一項太空計畫「Mission to the Moon」，這項計畫的起源在於奧迪自2015年起，贊助德國民間科學機構「Part-Time Scientist」。



Audi為這群工程師及科學家們提供了車輛及車用科技的專業知識及人才，這輛由奧迪工程師一手打造的Lunar quattro集結了四輪傳動科技（quattro）、輕量化車身結構（lightweight construction）、電動車技術（e-tron）、無人自動駕駛（piloted driving）等最頂尖前衛的車輛科技於一身，作為陪伴主角踏上黑暗與危險的未知星球的探測智囊。



Lunar quattro除了可以無人自動駕駛之外，車輛電池可經由交流或直流電在綜合充電系統（Combined Charging System）上進行充電，行駛距離可達500公里；車身的部分主要採用鋁合金材質打造，搭配輕量化技術，整體重量從最早的38公斤逐步減至35公斤，再輔以3D列印技術的改良，最輕的車體結構已成功減重至30公斤，最高極速可到時速3.6公里。



奧迪說，Lunar quattro已在世界各地不同環境像是奧地利阿爾卑斯山和西班牙特內里費島進行過許多測試，但在凹凸不平的月球表面，月球探勘車的越野能力和安全導航能力要來得比車速更重要，Lunar quattro預計在不久的將來將正式登上月球。1060504