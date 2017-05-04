來源：i黑馬網

（原標題：映客直播再遭 App Store 下架，為何「受傷」的總是直播平台？）

今天有細心的網友發現，直播App 「映客」已經悄然從蘋果應用商店App Store下架，這也不是映客第一次遭到AppStore下架，在去年1月映客App就疑似因為刷榜遭到下架處理，不過很快就披上「映克」的馬甲重新上 陣。針對這次下架，映客官方目前還沒作出回應。

映客上一次在App Store被下架，正值其獲得8000萬的A+ 輪融資的關鍵時刻，而目前估值達到70億的映客，在上個月還被傳出要被A股上市公司宣亞國際收購的消息，但並未得到證實。可在燒錢的直播行業，是否有新的 資本進入對映客來說也是需要考慮的問題。不知道這次映客又會不會採取什麼」救火「措施來應對這次下架。

不只是映客，直播平台最近在App Store的日子都不好過。就在前幾天，在央視曝光了多家涉黃直播平台後不久，App Store就下架了60多家直播平台，除了被央視曝光的火山直播、麻椒直播、饅頭直播等平台，鬥魚、虎牙等直播行業的獨角獸也不能倖免。

這應該是蘋果第一次這樣大規模下架直播App ，但絕不是蘋果第一次下架直播App了，直播平台興起的這兩年，眾多的直播 App與可以說一直在跟蘋果進行著游擊戰。

一直以來，直播 App被下架的理由主要是涉黃和刷榜。王思聰投資的17直播 App在上線三個多月就登上 App Store免費榜第一位，但很快遭到 App Store下架，儘管官方沒對下架原因發表聲明，但顯然與17直播 App 上大量的大尺度內容不無關係。

儘管現在直播平台上也許已經不會在出現鬥魚 TV 當年那樣的」直播造人「，但點開眾多直播 App 的搜索頁面，產品首頁以穿著暴露的美女圖片作為賣點的直播平台仍不在少數。

至 於刷榜行為，相信不只是存在於直播 App 中，映客此前多次登上 App Store 免費榜榜首，但也被曝出刷榜的醜聞。也許蘋果無法把所有刷榜的 App 統統下架，可一旦觸碰到蘋果的底線，遭遇下架一點也不足為奇。畢竟在 App Store 里，就連微信也要妥協。

根據《中國互聯網路發展狀況統計報告》數據顯示，在2016年中國的網路直播用戶規模已經達到了3.44億，而據艾瑞諮詢調查顯示，2016年中國的泛娛樂直播市場規模達已經高達213億元，這一數字在2017年還將突破400億元。

在這樣一塊大蛋糕面前，直播平台的競爭也將愈加激烈，由此也會衍生的惡意推廣和涉黃等問題，如今這些問題不僅會受到政府部門相關部門的監管，直播平台也要接受App Store 這樣的應用商店的監督。此次映客下架的原因尚不可知，但如果在合理規則的前提下，監管部門和應用商店這樣的雙重監督，對直播平台的健康發展來說並不是一件壞事。

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