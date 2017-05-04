▲王子和「女明星」約會，給了3個提示要粉絲猜猜她是誰。（合成圖／翻攝自王子IG，2017.05.04）

王子（邱勝翊）從《模范棒棒堂》發跡，近年在戲劇圈有亮眼成績，人緣超好的他，感情生活也備受關注，今（4）日他在Instagram上分享一張「約會」照，只見坐在他對面的女生用手捂著臉，頭髮些許凌亂，王子要大家猜「她是哪位女明星」？

王子今（4）日在Instagram上分享一張和某位女星相約喝咖啡的照片，兩人面對面坐著，王子出奇不意地拍下對方頭髮凌亂的照片，還好她用雙手將臉遮住，王子調皮地要粉絲猜猜看這是哪位女明星，還給了3個提示，「提示1.愛吃，提示2.愛睡，提示3.不能再說，她會叫我閉嘴！」

不少粉絲看到女生的身形和跟王子講話的口吻後，留言處馬上被「喬喬」2字洗版，還有人注意到王子的咖啡杯上寫著「從小就很喜歡棒棒堂」，笑虧他，「我的重點怎麼放在『從小』哈哈哈哈。」