中華職棒／打職棒壓力大 陳傑憲以林承飛為榜樣NOWnews今日新聞 (2017-05-04 19:10)
統一獅「四爺」陳傑憲，近期手感火燙，從4月11日至今已經連續16場比賽都敲出安打，不過對於逐漸逼近的紀錄，他也慢慢地感到壓力，也坦承多少會有些在意。因此學習適應外界的眼光，是他要克服的新挑戰。對此，他把「職場前輩」林承飛當作典範，希望能學習他對比賽的態度。
「我是今天賽前有朋友傳給我看才知道的！」對於自己目前連續16場安打，陳傑憲表示自己本來其實完全不知道這件事，也沒想過要去挑戰紀錄，只是在得知這個消息後，多多少少會有些在意。
對於自己從開季以來的好表現，陳傑憲表示最要感謝的就是統一二軍打擊教練劉育辰，他的提點和指教對自己來說受用無窮，有時候打不順時也會主動問他怎麼調整。
而對於目前遇到比較大困境的守備，陳傑憲認為除了靠比賽來吸收經驗，有機會也會跟王勝偉、林承飛這些聯盟頂級的游擊手請教，希望能從他們身上學到一些東西。
「業餘跟職業的壓力真的差很多，職業你一打不好，隔天就有影片了。」陳傑憲笑說以前打21U時都很放鬆，打不好被虧一虧、大家笑一笑就沒事了，但是進入中職後，要面對更多責任和壓力，有時候很容易心態失衡。
而為了解決這個問題，陳傑憲也抽空在中職日職交流賽時和林承飛討教，而「阿飛」也鼓勵他不要想太多，發揮出自己該有的實力最重要。而陳傑憲也說，自己未來會以他為榜樣，多學習他的優點。
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