動視在今天公佈了一則《古惑狼三部曲》對比視頻，展示了重製版和原版之間的異同之處。

原版VS重製版：

視頻並不長，展示了《古惑狼2》中經典的北極熊追逐場景。採用全新的引擎完全重製的遊戲，保留玩法和關卡設計，在畫面上和原版相比卻進化巨大。

《古惑狼三部曲》將在2017年正式發售，獨佔PS4平台，敬請期待。

視頻畫面：