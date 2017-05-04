《古惑狼三部曲》重製版VS原版 玩法原汁原味北京新浪網 (2017-05-04 19:28)
動視在今天公佈了一則《古惑狼三部曲》對比視頻，展示了重製版和原版之間的異同之處。
原版VS重製版：
視頻並不長，展示了《古惑狼2》中經典的北極熊追逐場景。採用全新的引擎完全重製的遊戲，保留玩法和關卡設計，在畫面上和原版相比卻進化巨大。
《古惑狼三部曲》將在2017年正式發售，獨佔PS4平台，敬請期待。
視頻畫面：
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