新浪科技訊 5月4日下午消息，消息傳樂視金融CEO王永利於本周正式「調崗」，不再擔任樂視金融CEO。對此，新浪科技向王永利本人求證，但尚未得到其回復。

據悉，王永利確實不再擔任樂視金融CEO，但仍保留樂視控股高級副總裁的職位。對前述消息，樂視金融未予回應。另據知情人士透露，王永利的秘書已於今年3月份離職。

公開資料顯示，前中國銀行副行長王永利於2015年加入樂視，任樂視副總裁、樂視金融CEO，主管互聯網金融業務。

日前，原民生銀行青島分行黨委書記、行長楊新軍加盟樂視金融出任總裁一職。對此，樂視金融對新浪科技表示消息屬實，但尚未正式發文。新浪科技獲悉，楊新軍將出任樂視金融總裁一職，分管互聯網銀行事業部，包括民營銀行、信貸業務和消費金融業務。值得注意的是，楊新軍系原民生銀行行長毛曉峰的部下。

樂視金融對民營銀行牌照的布局可謂覬覦已久：此前有報導稱，早在去年10月份樂視就已開始與山西省政府多次接洽，探討民營銀行業務；同年底的中國企業家年會上，分管金融業務的副省長王一新更是對以樂視為代表的互聯網企業來晉申辦民營銀行牌照公開表態歡迎。

事實上，樂視於2015年8月正式涉足金融領域。樂視金融與雲、內容、大屏、手機、汽車、體育，並稱為樂視的七大子生態，正式上線是在去年11月。樂視金融子生態自推出以來便備受關注，也受到了一些質疑。3月上旬，有媒體報導樂視金融由於信批不透明，資金流向存疑，拆標、期限錯配情況嚴重，涉嫌「變相自融」、資金池等多項違規。對此，樂視金融發表聲明稱，報導沒有事實依據，存在大量失實內容和專業性錯誤。

在去年10月下旬，王永利曾對外透露，樂視金融已拿到私募基金牌照，還在談包括保險經紀、支付牌照在內的其他牌照。近日，樂視金融對外宣布已取得保險經紀和基金銷售兩塊金融牌照，並開始上線相關業務產品。至此，樂視金融已獲得小貸、保理、私募、保險、基金等多塊金融牌照。

王永利的辭任、楊新軍的加入，對樂視金融來說影響都不小，未來其發展會否有所轉向還有待時間驗證。(徐利)