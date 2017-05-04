潘威倫挑戰千K 3老將連線中央社 (2017-05-04 19:10)
（中央社新北4日電）中職統一獅隊「嘟嘟」潘威倫前天拿下個人生涯第130勝，賽前穿上訂製的「優秀球員」球衣；潘威倫下週挑戰在主場台南完成生涯千K，教練團也考慮安排老將陽建福、林岳平後半段接力。
獅隊本季設立「鱷魚精神」獎，盼球員發揮「鱷魚緊咬不放的精神」，每次贏球會選出2到3名表現好的球員，在下一場比賽賽前頒發「鱷魚精神」獎，藉此勉勵球員，除了發紅包外，也訂製專屬的「優秀球員」球衣，讓獲獎球員在賽前練習穿上。
今天「優秀球員」球衣首度亮相，投手潘威倫、野手陳鏞基、陳傑憲，賽前練習都穿上訂製球衣。
潘威倫前天與富邦悍將隊比賽，拿下個人本季首勝，也是個人生涯第130勝，生涯三振數累積達999次，下週將在主場台南挑戰完成生涯千K。
教練團計畫，在潘威倫挑戰千K比賽中，也安排另外兩名老將陽建福、林岳平後援登板，總教練黃甘霖表示，「有這個規畫，但還是要看下週首場比賽使用牛棚的狀況」，在球隊贏球的原則下，考慮讓3人一同上場，「很久沒有3個人一起了，如果可以贏球，同時達成難得的紀錄，更有意義」。1060504
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