▲梁文音（右）跟老公出國玩時，對方不小心打到她嘴。（圖／伊甸基金會提供，2017.5.4）

梁文音近日鮮少露面螢光幕，4日特地為伊甸基金會出席公益活動，擔任大使的她在聽完一位潘爸辛苦育兒的故事後，心疼表示很難想像在生活花費高的台北，除了繳納昂貴房租，他還能獨自扶養三位遲緩兒，讚父愛真的很偉大。

去年結婚的梁文音，透露目前無做人進度，但最近身體較敏感，日前月經晚來時，老公會陪她去買驗孕棒，只是都無出現好消息，視這一切順其自然，若真有好事一定會分享給大家。面對即將到來的母親節，梁文音母親很早就過世，為此過節印象不深，不過自結婚後多了位媽媽，她近日正煩惱要送什麼禮物給婆婆。

梁文音還透露，日前跟老公出國玩，正當要跳水時，他動作太大，拳頭直接往她嘴巴打，當下嘴角血流不止，好在休息後已無大礙，只是小抱怨當時假期有受影響。

▲梁文音（右）擔任公益大使出席活動。（圖／伊甸基金會提供，2017.5.4）