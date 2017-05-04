中華職棒／近期回穩 郭勝安：開季老毛病又犯了NOWnews今日新聞 (2017-05-04 18:40)
富邦投手郭勝安，近5場出賽僅丟掉1分，成為球隊牛棚的重要戰力。對比開季較糟的狀況，他表示自己投球成績有時起伏較大，這其實是老毛病了，也是自己努力想要改進的地方。
富邦悍將本季因為陣中多名主力參加經典賽，導致開季投手戰力有些不穩，尤其是牛棚多名戰將遭砲轟，也讓球隊目前仍處於墊底的位置。不過郭勝安在最近的比賽，中繼、後援兩頭跑，都能有效壓制住對手的火力，成為球隊投手戰力的一個亮點。
但事實上，郭勝安開季時的防禦率曾一度高達18，也因此下去二軍調整過一段時間，他表示以前在美國時就有狀況不夠穩定的情形，而今年開季可能是這個低潮來的比較早，導致控球一直不到位，不過其實自己春訓時投球感覺還蠻好的。
在和教練團討練過一些動作上的細節後，郭勝安這幾場已經完全找回節奏，上一戰面對統一主投2局還飆出4K，對此他認為能順利搶到好球數，是近期繳出好成績的關鍵。
至於這樣定位比較不明確的出賽方式，會不會讓自己比較難調整？郭勝安表示自己比較不會有這種問題，畢竟自己對於牛棚的角色很熟悉，早就習慣這樣的出賽方式了。
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