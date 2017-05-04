中華職棒／回饋球迷?! 中信兄弟舊球衣換新球衣NOWnews今日新聞 (2017-05-04 18:51)
高雄，是在台灣棒球發展史上不可或缺的城市：從三級棒球運動推廣，到現在馳騁中華職棒的球員；所有人都不由得對高雄在棒球的貢獻致上敬意！中信兄弟5/5(五)－5/7(日)「象高雄出發」，也「向歷史致敬」，希望能燃起棒球之都對職棒的熱情！
5/6 邀請到世界球后－戴資穎擔任開球嘉賓；5/7 則是港都球員老爸－恰爸、貓爸、家駒爸來開球。另外還有「恰恰彭政閔公仔簽名會」及「Passion Sisters 見面會」。向歷史致敬部份，特別推出「憑『過往中華職棒球隊球衣』，換『中信兄弟球衣』」活動，歡迎球迷朋友踴躍進場，為中信兄弟加油！
►「象高雄出發！向歷史致敬！憑球衣換球衣」
活動辦法：
▷5/5－5/7 三場比賽期間，持『過往中華職棒球隊球衣』至活動攤位
▷每日限量 100 件，尺寸隨機發送，不得更換，換完為止。
▷此活動將會在球衣布標上做記號，作為兌換依據。
▷每場球賽，每人可兌領一次。
▷過往中華職棒球隊球衣定義：已解散或更名之球隊球衣。
▷兄弟象時期球衣也可兌換。
▷中信兄弟球團保有更改活動內容細節之權利，謝謝配合。
►5/5－5/7 中信兄弟象高雄出發！
https://www.brothers.tw/news_unit.php?info_id=1004
►5/6 開球嘉賓：世界球后戴資穎
https://www.brothers.tw/news_unit.php?info_id=1012
►5/6 恰恰彭政閔公仔簽名會
https://www.brothers.tw/news_unit.php?info_id=1005
►5/7 港都球員老爸來開球：恰爸、貓爸、家駒爸
https://www.brothers.tw/news_unit.php?info_id=1023
►5/6－5/7 Juices 冰棒進場送！
https://www.brothers.tw/news_unit.php?info_id=1015
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