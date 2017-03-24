影／詐欺上百萬 鄧養天恐成首位上銬藝人NOWnews今日新聞 (2017-05-04 18:54)
馬來西亞歌手鄧養天（本名鄧冠聖）與經紀人王文寶，日前爆出被提告「刑事詐欺」告訴，新聞曝光後有更多的受害者出面指控，表示相繼受到同一手法詐騙，今（4）日徐仲志律師在受害者美好音樂、張姓導演與搬家公司等委託下，召開記者會，希望不要再有人受害。
鄧養天先前積欠美好音樂公司及MV拍攝費用約170萬，隨後由香港搬家至台灣，故技重施以假的匯款單惡意拖欠搬家公司9萬多塊，加上陸續曝光的受害者，以目前律師正在處理的案件來看，估計鄧養天拖的費用高達200萬。
3月下旬，美好音樂的代表人吳小姐偕同律師出面說明，鄧養天隔天依照工作計畫出境離台，當時來不及通知鄧養天到案，便讓他順利出境，據悉他在4／7回台，但心情似乎絲毫沒被影響，4／12還看到鄧養天在酷玩樂團演唱會現場打卡。
4月中旬，松山分局寄約談通知書至鄧養天住處，要求4／25到案約談接受筆錄，卻被鄧養天以查無此人退回，松山分局將進行第二次約談，若是再沒有到案，將報請檢察官核發拘票，到鄧養天住處去進行拘提，屆時恐成為首位被警察上銬的國外藝人。
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