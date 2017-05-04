（中央社記者李晉緯台北4日綜合報導）台灣網球選手易楚寰與搭檔今天在金泉挑戰賽（Gimcheon Challenger）以2比1艱苦擊敗對手，成功闖進雙打冠軍賽。



總獎金5萬美元（約新台幣148萬元）加住宿的金泉挑戰賽4月29日起在韓國金泉市進行。



易楚寰與南非選手勒洛夫塞（Ruan Roelofse）的組合在雙打賽事苦戰近2小時後，艱苦以7比6（10）、5比7、10比5擊敗地主選手鍾宏與李載孟的組合，成功闖進冠軍賽。1060504