（中央社台北4日電）中共黨媒人民日報今天報導，數據顯示，截至2016年6月，中國大陸在校大學生的中共黨員總數逾211萬人，占全大陸大學生總數的7.7%，學生黨支部7.96萬個。



不過，中共要求黨員必須遵守相關黨規，中共中央紀律檢查委員會機關報中國紀檢監察報曾刊文解讀中共黨紀處分條例，表示黨員幹部若在網路開店算營利，情節輕給予警告，情節重則撤銷黨職。



此外，人民日報也曾表示，共產黨員不准信仰宗教，在中共從嚴治黨的要求下，共產黨員在不信教問題上「絕不能打折扣」。1060504