挑戰執教百勝 葉君璋：開心看選手成長中央社 (2017-05-04 18:47)
（中央社新北4日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊總教練葉君璋今天率隊與統一獅隊比賽前，職棒執教生涯累積99勝，有望挑戰執教生涯百勝；葉君璋表示，沒想太多，「有時候看著選手成長，是很開心的事」。
談起中職執教生涯百勝，他說，原本沒留意，「剛剛有人傳訊息跟我講這個紀錄才知道」，不會特別想什麼。
葉君璋表示，當總教練有戰績壓力，「每天好像都在跟輸、贏比賽，只覺得時間好像不夠用」；至於挑戰百勝，沒太多想法，壓力所在，「是怎麼去幫助選手，希望讓球隊更好，這部分壓力一定會有，自己也會希望有個結果」。
他說，有時看著選手成長很開心，「最好的方向，是幫助選手成長，讓他們有好表現，甚至可以不需要太多的戰術，這是最好的結果」。1060504
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