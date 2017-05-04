新浪科技訊 5月4日下午消息，針對此前媒體報導並引發爭議的水滴直播平台部分直播內容涉及他人隱私問題，水滴直播產品技術團隊做出說明。就商家直播一事，水滴直播表示平台將強制要求商家在直播區域設置明顯直播提示，對不按要求告知用戶的機主，會強制要求停止直播。

近日，水滴直播平台上課堂直播以及部分商家直播引起爭議。在課堂直播方面，有教師和家長認為，直播有助於提高教學管理水平，有利於學生成長。但同時也有質疑認為，直播將課堂中學生的一舉一動暴露在網路之中，涉嫌侵犯學生隱私，且會對學生造成心理壓力。而在商家直播方面，部分內衣店、按摩館、酒店大堂等著直播引起關注。有被直播的消費者向媒體表示，完全不知道自己成了直播對象。同時，有受訪者表示在不知情的情況下被直播會「有些不舒服」，也有人認為隱私受到侵犯。

對上述爭議問題，水滴直播此前曾對媒體做出回應。而今日，水滴直播產品技術團隊再次做出說明，強調水滴平台上所有直播畫面都是由機主購買小水滴后自行安裝，並由用戶自主操作下分享直播。近期媒體報導的關於水滴直播相關情況，在第一時間進行了技術反查和認真核實。截止目前，平台上未發現非用戶本人不知情分享的內容，不存在盜播/誤播可能性。

水滴直播表示，報導中提到的關於內衣店、按摩店、酒吧等私密場所，據技術回查情況來看，直播場景均為人員室內外流動通道、酒吧調酒吧台、按摩店接待大廳、商店收銀台等人員密集區域，並不涉及通常意義上的隱私區域。對媒體報導中一些用戶會在不知情的情況被直播的等情況，要求機主在安裝產品並啟用直播狀態后，必須盡到直播告知的義務，避免隱私的不當泄露。

並稱，水滴直播建立暢通舉報機制，第一時間處理用戶舉報投訴。只要接到用戶關於隱私的舉報，會在第一時間進行下線處理，如果直播機主不能提出正當的反訴理由和維權主張，將不再恢復上線。（李楠）

以下為水滴直播產品技術團隊完整聲明：

近日有媒體報導稱用戶在使用水滴做直播時，直播的內容涉及到其他用戶隱私，並引發爭議。水滴直播自搭建以來一直高度重視用戶權益的保護，從產品功能設計、內容審核機制等方面確保用戶權益不受損害。對於媒體報導中提及的問題，水滴直播說明如下：

一、水滴直播平台不是獨立的直播產品，是基於小水滴（智能攝像機）用戶分享平台，自2014年上線以來，被用戶創造性的自發運用到家庭、幼兒園、學校課堂、飯店廚房等很多場景，幫助用戶解決了大量現實問題，深受用戶歡迎和好評。

1、在家庭直播的場景下，協助全國多地用戶破獲了多起入室盜竊案，協助用戶及時消除了多起火災隱患和家庭泡水、漫水事故。

2、針對用戶關注的餐飲外賣平台後廚黑幕，很多餐飲商家主動將自己的后廚直播給顧客，讓顧客吃的放心、吃的安心。

3、一些電商、O2O創業者把自己的產品流程、製作工藝通過水滴平台全程開放，以吸引顧客。

4、大型連鎖企業則給自己的加盟店統一安裝小水滴，並通過水滴直播隨時觀察加盟店的運營情況，指導加盟店提高服務品質。

5、全國各地的學校和教師利用水滴直播讓家長隨時了解孩子們的學習成長情況。更有像媒體報導的河南程老師這樣的普通鄉村教師，通過水滴平台搭建了留守兒童與父母之間的愛心橋樑。

6、一些機關、銀行及公共服務單位的對外辦事窗口，也利用水滴直播進行自我監督，並實時播放當前辦事、排隊人員情況，讓前來辦事人員提前安排和時間段，避免擁擠和過長等候。

二、水滴平台上所有直播畫面都是由機主購買小水滴后自行安裝，並由用戶自主操作下分享直播。針對近期媒體報導的關於水滴直播相關情況，我們第一時間進行了技術反查和認真核實。截止目前，平台上未發現非用戶本人不知情分享的內容，不存在盜播/誤播可能性。

1、用戶購買的小水滴默認狀態是安防狀態，即未開啟直播功能狀態。只有手動將安防狀態調整成直播狀態后，才能分享自己拍攝的畫面。

2、機主公開直播，需要用戶實名註冊之後主動登陸賬戶，並「確認開通直播協議」。這些步驟可以避免用戶不當操作，有效保證了用戶必須是有民事行為能力，且完全知情同意的情況下才能開通直播。

三、報導中提到的關於內衣店、按摩店、酒吧等私密場所，據技術回查情況來看，直播場景均為人員室內外流動通道、酒吧調酒吧台、按摩店接待大廳、商店收銀台等人員密集區域，並不涉及通常意義上的隱私區域。對媒體報導中一些用戶會在不知情的情況被直播的等情況，我們要求機主在安裝產品並啟用直播狀態后，必須盡到直播告知的義務，避免隱私的不當泄露。

1、對於商家直播，水滴平台將強制要求商家在直播區域設置明顯直播提示，張貼提示貼紙（早在2015年水滴直播就為商家免費提供貼紙服務），以提示顧客，對不按要求告知用戶的機主，我們會強制要求停止直播。示例如下：

2、針對特殊群體的需求，採取特定的措施。如針對課堂直播和保護未成年人隱私的需求，在取得學生和家長一致同意條件下，我們定製開發了「幼兒園模式」，即老師發送「分享碼」給家長， 「分享碼」有效期為半小時，並且一人一碼，成功分享后「分享碼」即失效。

除了「」幼兒園模式」外，水滴將提供「群密碼」加密直播模式對於課堂直播，老師可以給家長們一次性發送邀請密碼，在保證安全的前提下，減少老師們的工作量。

3、辦公室直播。用戶在分享辦公室直播畫面的時候，水滴直播將加強安全提示，包括「攝像機不要對著屏幕，不要對著鍵盤，關閉聲音」等。

四、水滴直播平台建立嚴格的內容審核機制。根據我國現有法律法規以及相關政府主管部門的要求，水滴平台一直對用戶提供的直播畫面、圖片和評論進行嚴格的審核，建有一支將近100人的審核員隊伍，每天24小時對直播內容進行審核把關。對於違反國家現行法律法規，侵犯個人隱私，以及其他違背公序良俗的行為，水滴直播平台一經發現，會對相關內容進行刪除，並對違規用戶進行禁言、加黑等操作，保證水滴平台環境的文明與有序。（規範詳見：https://bbs.360.cn/thread-14258755-1-1.html）。

針對用戶隱私的保護，水滴直播平台審核人員會根據法律法規和常識認知，嚴禁機主對廁所、浴室、醫療診療區域、更衣室、卧室床鋪，涉及用戶隱私服務區域，以及其他明顯涉及隱私的私密場所直播，一經發現，立即採取下線關停措施。

五、水滴直播建立暢通舉報機制，第一時間處理用戶舉報投訴。開設並公佈舉報郵箱：360report@360.cn，以及官方客服QQ：3337851253。這些舉報渠道均是24小時人工值守的舉報通道，可以隨時接受並處理用戶的投訴舉報。只要接到用戶關於隱私的舉報，我們會在第一時間進行下線處理，如果直播機主不能提出正當的反訴理由和維權主張，我們將不再恢復上線。

感謝媒體及社會各界的批評監督。隱私安全無小事，需要全社會的努力和重視。水滴直播產品技術團隊將不忘初心，完善產品，提高用戶體驗，更好的為公眾服務。

水滴直播產品技術團隊

2017年5月4日